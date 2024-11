Presupuesto 2025: gobernadores de Juntos por el Cambio se reunieron con legisladores dialoguistas

Gobernadores de Juntos por el Cambio se reunieron este miércoles con legisladores dialoguistas para buscar acuerdos sobre el Presupuesto 2025, luego de que el oficialismo frenara la negociación en el Congreso.

"Los gobernadores van a pedirle a (Guillermo) Francos y (Luis) ‘Toto’ Caputo una mesa de negociación para acordar el presupuesto en extraordinarias", aseguraron a la agencia Noticias Argentinas fuentes cercanas a uno de los gobernadores que participó del encuentro.

En este sentido, cerca de los mandatarios provinciales señalaron que en el intercambio con el Ejecutivo libertario buscarán poner sobre la mesa "qué es lo indispensable" tanto para el Gobierno del presidente Javier Milei como para los gobernadores aliados.

Según difundió la agencia Noticias Argentinas, el encuentro se llevó a cabo desde las 19.30 vía Zoom y estuvieron presentes mandatarios provinciales de JxC, además de los jefes de los bloques de Encuentro Republicano Federal (Miguel Ángel Pichetto), el PRO y la UCR.

La reunión entre los mandatarios provinciales y legisladores nacionales se dio luego de que el Gobierno nacional congelara las negociaciones por el Presupuesto 2025. En ese marco, voces oficiales manifestaron el martes que el Ejecutivo intentaría negociar la ley de leyes y no descartaron llevarlo a sesiones extraordinarias, aunque advirtieron que "no hay plata" y que no tienen "los 3.700 millones de dólares que piden los gobernadores".

En tanto, uno de los más influyentes funcionarios de la gestión libertaria le dijo a un grupo de periodistas en Casa Rosada que en el oficialismo seguirán "buscando consenso con las provincias para destrabar".

"Las provincias están pidiendo en total 3.700 millones de dólares. Ellos piden, pero no hay plata, no vamos a poner nada. Ellos no proponen nada de dónde sacar esa plata, de dónde sale esa suma que piden para el Presupuesto. No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado", planteó el funcionario.

No obstante, aclaró que el Presupuesto "no está caído todavía" y señaló que "si lo hubiéramos dado por muerto, ya lo habríamos dicho". El Gobierno de Javier Milei viene en tratativas por este tema con los mandatarios provinciales desde fines de octubre, cuando recibió a gobernadores del PRO en Casa Rosada para discutir aspectos del Presupuesto 2025.

Minutos después de la reunión de gobernadores con diputados, el kirchnerismo, Encuentro Federal y algunos radicales se unieron ayer para solicitarle al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una sesión especial para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 846/24 del canje de deuda externa, que permite al Gobierno nacional evitar pasar por el Congreso Nacional sin cumplir la ley de Administración Financiera.

Fue en un acuerdo con algunos gobernadores que suelen oficiar de aliados al Gobierno del presidente Javier Milei, molestos con la actitud del oficialismo por el fallido dictamen del Presupuesto 2025 y la dilatada convocatoria a sesiones extraordinarias. Se trata de una jugada audaz y que podría poner contra las cuerdas a la Casa Rosada.

Además del DNU 846, en la misma sesión, si es que se termina concretando tras reiterados fallidos en las últimas semanas, pedirán la prórroga de las ordinarias, que es el proyecto del bloque Democracia para Siempre a fin de tener más tiempo para sancionar el tan ansiado el Presupuesto.

Una acción similar fracasó por falta de quórum días atrás, una noticia que fue muy bien recibida por Balcarce 50, que operó intensamente con sus aliados —principalmente, el PRO— para desbaratar la arremetida y que la historia tuviera ese desenlace. El factor clave que determinó el fracaso opositor, muy celebrado en la Casa Rosada, fue la confirmación de que nueve diputados nacionales de Unión por la Patria, que tiene 99 integrantes en total, no iban a dar quórum.

