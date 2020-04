Alberto Fernández afirmó que la propuesta de pago de deuda es "una oferta de buena fe"

El presidente Alberto Fernández afirmó esta noche de jueves que la propuesta de renegociación de la deuda externa de su gobierno "es una oferta de buena fe" que hace "sustentable el pago" que "no posterga las necesidades de los argentinos y las argentinas". "Con el apoyo de todos los gobernadores y de referentes de otras fuerzas políticas, junto al ministro (de Economía) Martin Guzmán presentamos hoy una oferta de buena fe a los bonistas privados que vuelve sustentable el pago de los compromisos de la deuda pública de la Argentina", escribió en su cuenta de Twitter.

Guzmán anunció este jueves que la propuesta de reestructuración que hará próximamente a los acreedores privados contempla una quita de capital, reducción de intereses y un nuevo período de gracia de tres años. "La propuesta es más reducción de intereses que de capital, reducción (de capital) de 3.600 millones de dólares, (equivale a una) quita de 5,4 por ciento del ´stock´ (inventario) de deuda externa, y reducción de interés de 37.900 millones de dólares que es el 62 por ciento", explicó.



El mandatario explicó que "la propuesta implica una reducción en la carga de intereses del 62%, un alivio en el stock de capital del 5,4% y un período de gracia por tres años hasta 2023". "Una deuda sostenible es una deuda que no posterga las necesidades de los argentinos y las argentinas", sostuvo. "Nos propusimos que el pago de la deuda no suponga más postergación para la Argentina", dijo el mandatario tras una reunión con Guzmán, gobernadores provinciales y la vicepresidenta Cristina Fernández, en la residencia de Olivos.

El titular de la cartera de Economía también indicó que se propondrá a los bonistas un período de gracia hasta el año 2022, por lo que a partir del 2023 Argentina comenzaría a cumplir sus compromisos. "Hoy no podemos pagar y no lo podemos hacer por varios años", reconoció Guzmán, quien además informó que aún no se ha llegado a un acuerdo con los tenedores de bonos. Sin embargo, dijo, el "límite" en la negociación es la oferta que se presentará mañana, y descartó que en el país se apliquen mayores ajustes fiscales con el propósito de cumplir con el pago de la deuda.

DS