Para el mercado, la oferta de deuda es "menos mala" de lo esperado pero faltan detalles

por Mirta Fernandez

Los economistas y analistas de mercado consultados por PERFIL opinaron que aún faltan conocer detalles para hacer una evaluación de la propuesta de reestructuración de deuda bajo ley extranjera al considerar que en la presentación que realizó hoy el ministro de Economía Martín Guzmán en Olivos de los lineamientos de la oferta de reeestructuración de la deuda no hubo precisiones sobre la estructura de los nuevos bonos de la operación.

No obstante, algunos creen que la oferta "es mejor a lo esperado" y por eso hubo una reacción positiva de los bonos cortos tras la conferencia de Guzmán.

Guido Lorenzo, de LCG, sostuvo que “faltaron precisiones pero así como lo nombró, está castigando mucho a los bonos largos y poco a los cortos”. Además, objetó que “no dijo nada acerca si se mantenían las estructuras de los bonos, vencimientos, plazos, etc, no se puede calcular nada”.

A priori, estimó que “va a recibir buena recepción en el tramo corto y en el largo me suena muy agresivo, no va a ser aceptada”.

En igual línea, Diego Martinez Burzaco, de MB Inversiones, planteó que “faltan detalles puntuales, fueron lineamientos muy generales, pero hay que ver si los acreedores están dispuestos a esperar tres años sin cobrar nada de Argentina, creo que se va a abrir una negociación donde van a pedir algo a cambio, o una capitalización de los intereses”.

Pesimismo en el mercado ante la presentación del plan de la deuda

“La primera reacción de los bonos de muy corto plazo como el Bonar 2024, y el 2020 que están extremadamente ofrecidos fue positiva pero no creo que podamos sacar demasiadas conclusiones hasta conocer los detalles”.

El economista Fernando Marull evaluó que "es algo mejor a lo esperado, hoy la reacción del mercado fue algo positiva porque la propuesta si bien faltan detalles da idea de que los bonos cortos van a ser menos perjudicados".

También Nery Persichini, de GMA Capital manifestó que “se desconocen los detalles, con la información disponible, no se puede calcular el precio de los nuevos bonos, que es la información que le importa al mercado”, y mencionó que “tras la presentación de hoy, los precios de los bonos en el exterior tuvieron una suba muy tibia”.

El financista Christian Buteleter coincidio en que “faltan detalles pero no podemos decir que fue positiva, tal vez no fue lo negativa que esperaba el mercado, que preveía una quita más fuerte en quita de capital”.

En sintonía, Diego Falcone, de Cohen S.A, argumentó que “no podemos dar un escenario o tratar de visualizar si van a aceptar o no la propuesta los acreedores porque al ser promedio los números que dio, puede pasar que digan que la quita de capital es 5,4% promedio, si sos un bono largo es la nada misma, si sos un bono corto es poquito”

“Ahora, si es promedio puede implicar que no te quita nada en toda la parte larga de la curva, y te mata en la corta, con lo cual es muy negativo para los bonos cortos”.

Cuentas públicas al rojo vivo: el déficit fiscal creció 175% en marzo

De todos modos, acordó que “por la reacción de los bonos que vimos después de las palabras de Guzmán,, sobre todo la parte local, el Bonar 24 subiendo, pareciera que la interpretación del mercado es que es malo pero no tan malo”.

Ezequiel Zambaglione, analista de Balanz, juzgó que “no hubo una presentación de oferta concreta, habló de un cupón promedio de interés subiendo a lo largo del tiempo, de un par de años sin cobrar capital ni interés, pero no habló de vencimientos, si va a haber uno o más bonos, aunque dijo que la quita de capital promedio es 5,4% pero no sabemos si va a hacer un bono con quita y otro sin quita, asi que no hay mucha definición, tendremos que esperar a mañana a ver las condiciones de los bonos nuevos para saber lo pueden valer”.

Para Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa, “la quita del 62% va un poco más allá de lo que esperaban los bonistas, se nota que han trabajo en hacerla lo más aceptable posible, al minimizar la quita del capital, pero igual, una quita en VPN del 62%, genera una negociación bastante complicada”.

Santiago Abdala, de PPI, argumentó que “es demasiado pronto para dar una opinión definitiva” porque faltan detalles de la propuesta. Razonó que “si bien sería positiva (sobre todo para los bonos mas cortos) una reducción pequeña o nula de capital, habría que ver que elementos incluirían en la propuesta como para obtener los 3 años de gracia”. Al igual que sus colegas, remarcó que “los bonos subieron tras el anuncio”.

Por su parte, Alberto Bernal, jefe de mercados emergentes de XP Investment opinó “que este es el inicio del proceso ahora si de negociación, sería un error grandísimo que Argentina hiciera default en una situación como esta porque se queda sin ninguna clase de posibilidad de financiamiento para el día después que se acabe la pandemia”. Calculó que el valor de los bonos a emitir sería entre 38 y 40 centavos, para mi eso no es aceptable paa los inversores, van a querer 50 centavos”.

Héctor R. Torres, ex director ejecutivo del FMI, piensa que “no era el momento” de hacer una oferta porque “la pandemia es una situación de fuerza mayor y en ese momento las condiciones se hacen imposibles de cumplir”.

“Soy escéptico. Si rechazan la oferta entramos en una cesación de pago formal. Nos quedamos sin reservas y vamos a tener que negociar con el Fondo y el Club de París con una situación más complicada. Había que negociar fuerte con los acreedores. Lo que no se entiende es para que se usaron reservas para pagar”, concluyó.