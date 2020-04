Para Jorge Brito, "no es razonable que se diga 'es mi oferta y no voy a discutir'"

por Jairo Straccia

En la primera reacción del mundo financiero a la propuesta del Gobierno de reestructuración de la deuda, el dueño del banco Macro, Jorge Brito, dice que “entiende” la propuesta pero cree que en realidad debería ser un punto de arranque para negociar.

“La oferta es la misma que siempre tuvo el Gobierno”, analiza. “Dado que hace dos meses el mundo no tenía el desafío del coronavirus y hoy existe, me parece más razonable”, agrega.

En este punto, el hombre fuerte de la City y agente financiero de varias provincias, marca sin embargo una disidencia: “Lo que no veo razonable es que diga esta es mi oferta y no voy a discutir, porque me parece que es una oferta para empezar a discutir”.

Para el Financial Times, "Argentina se dirige al noveno incumplimiento de su deuda soberana"

El Gobierno reveló hoy los detalles de su propuesta a los acreedores en un encuentro del presidente, Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, con gobernadores en la Quinta de Olivos.

La oferta, que será oficializada mañana al mercado, incluye tres años de gracia, una quita del 62% en los intereses y un cupón de intereses del 0,5% en el primer año de pago, en 2023.