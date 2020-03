Alberto Fernández, ante empresarios: "No es posible que los precios sigan subiendo"

El presidente Alberto Fernández dijo este miércoles 4 de marzo que "no es posible que los precios sigan subiendo" y sostuvo que esa situación "tiene que parar porque no tiene lógica", al tiempo que ratificó que el gobierno será "inflexible" ante la suba.

"No es posible que los precios sigan subiendo; eso debe parar porque no tiene lógica y vamos a ser inflexibles", aseguró al participar este mediodía de un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), con la participación de los principales empresarios del país.

Por otra parte, el Presidente hizo un llamado a los empresarios "que están más cómodos que los demás" y les dijo: "No podemos vivir en una sociedad donde vemos que el hambre consume a varios sectores".

En relación al campo, el mandatario aseguró que "es un socio estratégico" del Gobierno y destacó que quedó "demostrado que dialogando las cosas salen bien", al tiempo que exhortó a "trabajar con la industria".

Fernández resaltó que el país "necesita volver a encender la economía y reactivar el mercado interno como paso previo para incentivar las exportaciones" y aseveró que "necesitamos industriales comprometidos con el país".

"El 10 de diciembre del año pasado, la Argentina pudo tomar el volante y girar para no caer en el precipicio; estábamos arriba de un colectivo que se había empecinado en acelerar en el mismo rumbo", consideró.

En ese marco, agregó que, desde que asumió el Gobierno, se logró "cambiar la lógica de la especulación financiera por la lógica de la producción y con la producción en marcha regresa el trabajo, y con el trabajo volvemos a enfrentar la pobreza y el hambre".

"Es inadmisible e increíble el nivel de deuda" tomada por el país en el gobierno anterior; "el endeudamiento tiene sentido si es para que Argentina crezca, pero no es una buena idea para financiar el déficit público", criticó.

Por último, el Presidente afirmó que no va a "firmar nada que lastime a los que producen, a los que trabajan y a los más pobres de la Argentina", en el marco de las negociaciones para una reestructuración de la deuda que lleva adelante el gobierno nacional.

A continuación, las frases más destacadas del discurso del presidente Alberto Fernández ante empresarios:

- Celebró estar "ante empresarios que valoran la inversión por sobre la especulación".

- "Íbamos al precipicio, el 10 diciembre pude tomar el volante y no caer al precipicio".

- Es necesario "cambiar la lógica de la especulación por la producción, es importante porque con la producción se recupera el trabajo y se ataca la pobreza".

- Sobre el plan alimentario para asistir a los más pobres: "Poco a poco desarrollamos un programa exitoso que resuelve el hambre urgente, pero no los problemas estructurales".

- "No puede ser que haya hambre en un país que se jacta de producir de alimentos".

- "El nivel de endeudamiento condiciona, la Argentina debe terminar con el perverso endeudamiento".

- "Mucha deuda a pagar en corto plazo es un suicidio, esta deuda era insostenible".

- "El mundo lo entendió, el primero fue el Fondo Monetario, no hizo falta que no nos peleemos sino hablar con Estados Unidos y hacer entender a la comunidad internacional que decimos la verdad".

- "Queda el desafío de crecer y para eso tenemos que trabajar, valoro que el campo haya aceptado que suban las retenciones, y como hicimos con el campo lo tenemos que hacer con la industria y el sector financiero".

- "A la industria necesitamos ponerla en marcha, reactivar el mercado interno paso previo de aumentar las exportaciones".

- "Debemos dar vuelta la pagina y poner en marcha el consumo y la producción".

- "Tengan la certeza de que estamos en el buen camino resolviendo la deuda seriamente".

- "Solo vamos a firmar algo que podemos cumplir".

- "Cuando llegué a integrar el gobierno en 2003 estábamos en default, y ahora me pasó lo mismo, espero que sea ´deja vu´, que salgamos de la deuda y la Argentina vuelva a vivir dignamente".

- Pidió trabajar por el "desarrollo terciario del petróleo y gas, Vaca Muerta", y se hará "sin pelearnos".

- "No juguemos con fuego, hagamos las cosas".