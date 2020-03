Alberto Fernandez pidió no alarmarse por el coronavirus, "sí estar atentos"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió no "alarmarse" tras la declaración del primer caso de coronavirus que afecta a un argentino, aunque consideró que por la situación hay que "estar atentos". "No deberíamos alarmarnos. Sí, estar atentos", afirmó el jefe de Estado poco después de que el Ministerio de Salud, que lidera Ginés González García, confirmara que un argentino se contagió con el virus durante un viaje a Europa.

El ministro de Salud detalló este martes que el paciente, de 43 años de edad, "ha colaborado con todas las autoridades, permanece internado y su diagnóstico es de una complejidad leve". "El señor estuvo en varios lugares de Europa, pero principalmente en Italia, al norte", explicó el funcionario. El hombre llegó a Argentina el domingo 1 de marzo y ese mismo día comenzó con los síntomas, por lo que se presentó en un centro privado de salud.

"Ginés (González García) está tranquilo. Al paciente lo detectamos con tiempo", señaló Fernández en la Casa Rosada. Además, detalló que el hombre afectado se encuentra en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina de forma "preventiva", ya que no presenta síntomas "definidos" de la enfermedad, que alcanzó a más de 90.000 personas en todo el mundo.

Fernández también sostuvo que el hombre de 43 años regresó al país en primera clase, por lo que no tuvo contacto con la mayoría de los pasajeros del vuelo. "Su internación es preventiva porque no tiene síntomas definidos. Viajó en primera, no tuvo vínculo con gente. No deberíamos alarmarnos, sí, estar atentos", señaló el jefe de Estado citado por la agencia Noticias Argentinas.

DS