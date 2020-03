El primer caso argentino del COVID-19 "no altera los protocolos de acción médica"

por Enrique Garabetyan

"Tras una larga reunión de un grupo de expertos en infectología la conclusión es que por ahora no hay cambios sobre los protocolos y los procedimientos: seguimos estando en fase de contención porque no hay por ahora circulación de coronavirus en forma autóctona", explicó a PERFIL.com la doctora Angela Gentile, Jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutierrez, después de que se confirmara el primer caso local del coronavirus. La experta agregó que "en este momento, aunque tengamos un paciente, no hay cambios en las recomendaciones sobre como actuar ante futuros nuevos casos", afirmó.

"Por ejemplo", explicó Gentile, "seguimos teniendo la misma definición de "caso sopechoso": son pacientes con fiebre, tos, dolor de garganta y dificultades respiratorias y que viene de alguno de los cinco países del mundo en los que se reconoce circulación activa, en esos casos el personal de salud debe comenzar el protocolo actual, tal como pasó con este primer infectado por coronavirus". Y el centro de salud debe iniciar el aislamiento y tratamiento y avisar a las autoridades de salud pública. Qué es lo que está prescripto desde hace días".

Según Gentile, no es necesario instrumentar cambios porque, por ahora, no hay circulación del virus en la sociedad, sino que este caso fue importado. Y la profesional no descartó que -en los próximos días- aparezcan otros casos similares "importados", ya que tenemos vínculos directos e importantes con algunas de las actuales zonas de alta circulación viral, como Italia y España. "Por eso es clave que tengamos muy activos y sigamos los protocolos para actuar con rapidez y evitar la propagación. Tenemos que evitar que nos pase lo que sufrió Italia, donde circuló el virus varios días sin que las autoridades de salud lo notaran hasta que finalmente eclosionaron los casos". Nosotros tenemos que actuar rápido para cercar los casos y evitar la diseminación del virus.

Buenas noticias

Gentile también destacó que, aunque todavía se sabe muy poco sobre este virus, sigue siendo una patología que afecta mayoritariamente a adultos y que puede volverse grave si la persona tiene alguna otra enfermedad que compromete su sistema inmune. "Las tasas de chicos afectados siguen siendo muy bajas y directamente no hay reportados, hasta ahora, casos de fallecimientos de menores. Lo que sí se está investigando es que pareciera que los chicos resultan ser "diseminadores" efectivos del virus, aunque ellos no muestren síntomas o cursen la enfermedad en forma leve".

Finalmente la infectóloga recordó que las medidas efectivas que sabemos que ayudan a prevenir son las siguientes:

Lavarse las manos con frecuencia. Con con agua y jabón por, al menos, 20 segundos o límpieselas con un desinfectante de manos que contenga al menos entre 60 y 95 % de alcohol.



Asegurarse de que los lugares compartidos de la casa tengan buena circulación de aire, ya sea mediante un sistema de aire acondicionado o una ventana abierta, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.



Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.



Consulta médica precoz ante los síntomas principales (fiebre, tos y dificultad para respirar).



Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar. Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados. Limpiar las manos después de toser o estornudar.

