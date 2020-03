¿Sirve el barbijo como medida de prevención del coronavirus? Esto dicen los médicos

por Bàrbara Defoix

Tras la confirmación del primer caso de coronavirus en Argentina, se activaron todas las alarmas de la población. La preocupación de los ciudadanos fue in crescendo por conseguir una máscara de protección para cuidarse de la enfermedad, que ya se llevó a más de 3 mil personas ea nivel global.

Desde que arrancó el brote de coronavirus (COVID-19) en China que en todo el mundo empezó la fiebre por los barbijos. En plataformas online como Amazon y Alibaba, muchas tiendas que vendían máscaras antivirus habían agotado las existencias. En Argentina, el precio de estos productos se incrementó en los últimos días y se estima que ahora el salto sea aún mayor.

Entre las prácticas de seguridad de salud pública en China se encuentra la recomendación de usar máscara de protección en lugares públicos y hasta está mal visto no emplearla. La provincia de Guangdong, la más poblada del gigante asiático, impuso a sus 110 millones de habitantes la obligación de portar mascarilla. La misma orden se aplicó en la provincia de Jiangxi y otras grandes urbe como Wuhan, donde se inició el brote.

Sin embargo, los expertos consultados por PERFIL así como el ministro de Salud, Ginés González García, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) coinciden en resaltar que el barbijo no es una medida de protección eficaz contra la epidemia.

“La idea es que no utilicen barbijos los sanos, solo quienes tienen capacidad de contagiar. Por otra parte, una fuente importante de contagio son las manos y si estás poniendo y sacando el barbijo, te tocás más la cara, la boca y la nariz que si no lo usaras, por eso es importante el lavado de manos con agua y jabón. Tampoco hay que olvidar la protección ocular”, remarcó el médico neumonólogo Eduardo Giugno (MN: 46436) en diálogo con PERFIL.

En la misma sintonía se expresó Alejandro Salvado, jefe de Neumonología del Hospital Británico (MN: 79512): “El barbijo es para el enfermo o el que cuida del mismo. Es ridículo que la gente lo use en la calle como medida de protección. Eso es una costumbre muy típica de los orientales, como los japoneses o los chinos, pero no tiene ningún fundamento. No hay ningún estudio que demuestre que sirva para prevenir”.

“Los que sí deben usar barbijo es el personal de salud que atiende a este grupo de pacientes. El 3 por ciento de los infectados en China es el personal de salud”, indicó Giugno, quien precisó que los mejores son los N 95 triple capa. Salvado agregó que además deben usarlo las personas que “presenten síntomas como tos o estornudos”. Para removerlo, lo principal es hacerlo por detrás sin tocar la parte frontal. Luego, hay que desecharlo en un recipiente habilitado para ello que esté herméticamente cerrado y finalmente lavarse las manos con agua o jabón o con un producto desinfectante a base de alcohol.

Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención más eficaces contra el coronavirus?

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón y complementar esta acción con el uso de alcohol en gel.

Toser en el codo.

​ Evitar las aglomeraciones de personas en ambientes cerrados, especialmente en períodos invernales.

Tanto desde el Gobierno como los expertos en salud transmiten tranquilidad en cuanto a la aparición del primer caso de coronavirus en el país. “No hay que volverse loco con esto. Es un virus que hasta ahora es menos mortal que la gripe y lo que hay que hacer es pensar bien cuáles van a ser las medidas de control”, insistió Salvado.

BDN / DS