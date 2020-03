El nuevo coronavirus llegó a la Argentina: ¿y ahora qué?

por Florencia Ballarino

El ministro de Salud de la Nación, Gines Gonzalez García, confirmó el martes el primer caso de coronavirus (COVID-19) de la Argentina. Se trata de un hombre de 43 años que había estado entre el 19 y 21 de febrero en Milán y entre el 22 y 29 en otras ciudades de Italia y España; y que consultó a un efector privado el domingo 1° al presentar fiebre, tos y dolor de garganta.

Era cuestión de tiempo para que un caso llegara al país, teniendo en cuenta la situación del COVID-19 a nivel mundial y en las américas, con casos importados en EE.UU., Canadá, Ecuador, México, Chile, Republicana dominicana y Brasil. Y el brote que vive Europa, principalmente en el norte de Italia -donde ya hay transmisión autóctona- y en España, donde se confirmó el martes la primera muerte.

“Los virus no conocen de fronteras, no tienen pasaporte. Vivimos en un mundo muy conectado Todos los países deben estar muy alertas, y tener su vigilancia activa”, me dijo hace un mes Maureen Birmingham, representante de la OPS/OMS en la Argentina cuando recién comenzaba la epidemia y los casos estaban confinados a China.

Con el primer paciente confirmado, Argentina continúa en la fase de contención. En esta etapa el objetivo es lograr detectar en forma precoz un caso sospechoso, hacerle un hisopado y analizar la muestra para confirmar o descartar la infección, el aislamiento en el centro de salud de un eventual caso positivo y el seguimiento estricto de sus contactos.

Estas medidas son clave, Estamos en un momento decisivo. Mientras tengamos casos importados todavía tenemos posibilidad de contener el virus, si se actúa rápidamente y se continúan tomando acciones robustas para detectar casos tempranamente, aislarlos, cuidar a los pacientes e investigar sus contactos, como recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Las autoridades subrayan la importancia de la consulta precoz ante la presencia de fiebre, síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad para respirar) y el antecedente de viaje a zonas de circulación viral o contacto estrecho con un caso. Es fundamental que las personas no se automediquen, no subestimen los síntomas, eviten e contacto con otras personas y hagan mención a la situación para la atención inmediata.

¿Cómo hacer para no entrar en pánico?

Tener en cuenta que se trata de un virus respiratorio que en el 80% de los casos provoca una enfermedad leve, con síntomas como los de una gripe. Un 20% tuvo fiebre más elevada, con problemas más importantes de neumonías. Y en todos los casos la población de mayor riesgo fue la de edad avanzada o con enfermedades preexistentes, como cardiopatías, asma o diabetes. Y que científicos de todo el mundo están trabajando contra reloj para hallar una tratamiento o una vacuna contra este nuevo coronavirus.

Podemos hacer mucho para prevenir el coronavirus. Son medidas que aprendimos durante la pandemia de Gripe H1N1 de 2019. Y que luego, lamentablemente, se fueron relajando con el paso del tiempo. La principal es lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel, desinfectar superficies de contacto, taparse al toser o estornudar con el pliegue del codo, mantener ventilados los ambientes y evitar estar en contacto con personas enfermas. Recordar que el uso de barbijo sólo está recomendado para personas que presentan síntomas respiratorios y personal de salud. Lo importante es ocuparse y no preocuparse.

