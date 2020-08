Álvarez Agis: "Macri le dejó a Argentina una mochila de deuda que pesa 100 kilos"

El ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, apoyó el acuerdo alcanzado por Argentina con los tenedores de deuda y señaló que "Macri le dejó a Argentina una mochila de deuda que pesa 100 kilos. El Gobierno logró sacarle muchos peso de encima y ademas lograr que Argentina recién se tenga que poner esa mochila encima en 2025".

En esa misma línea Álvarez Agis graficó que "la mochila que dejó Macri pesaba 100 kilos, Guzmán obtiene una de 55 kilos y que la tiene que levantar recién en 2025". Y destacó el "periodo de gracia" como uno de los aspectos más importantes.

En diálogo con El Destape Radio, el titular de la Consultora pxq, advirtió que "estuvimos con el culo en la mano 9 meses pero ahora tenemos 4 años por delante de tranquilidad".

De igual modo, el economista explicó los detalles del acuerdo y aseguró que "el período de gracia que se logró es un aporte novedoso de Martín Guzmán, no es algo que se solía hacer ni conseguir" y focalizó que de igual modo fue central lograr la quita. "La quita se consiguió porque desgastaron a los acreedores".

Mas allá de que distintos analistas criticaron la demora en llegar a un acuerdo con los bonistas extranjeros, Álvarez Agis indicó que el acuerdo sellado por Guzmán fue logrado en tiempos mejores a la media. “El promedio de una negociación soberana son 13 meses y acá se logró en 9 meses. Se habla mucho...”, destacó el economista.

Paralelamente, analizó que “el domingo fue muy frustrante ver que el New York Times puteaba a Fink (titular del fondo BlackRock) y que los diarios argentinos puteaban a Guzmán”.

Alvarez Agis adelantó que las críticas a Guzmán no terminaron, sino que volverán a suceder en cuanto el gobierno se ponga a negociar con el Fondo Monetario internacional. “Cuando toque negociar por el FMI va a pasar lo mismo, los que dijeron que Guzmán no sabía negociar van a criticar la oferta al FMI”, dijo.

Respecto a esas negociaciones, Alvarez Agis consideró al Fondo como el mal mayor al destacar: "la mochila del FMI es mucho más pesada y es el problema real, porque no acepta quitas" . Alvarez Agis fue muy elocuente al hablar de la negociación impecable con los acreedores: "Cuando uno mira la historia, uno empieza a creer que esta puede llegar a ser la mejor renegociación de deuda que tuvo Argentina en su historia cuando evalúa lo que tenía y lo que va a pagar", dijo.

Septiembre es clave porque es el mes de presentar el presupuesto y se necesita acordarlo con el Fondo. Esa será la instancia de negociación con el Fondo.

Además, el ex vice de Economía puntualizó que "el principal funcionario de la administración de Trump para Latinoamérica dijo que EE.UU presionó políticamente para que el FMI le preste la plata a Macri porque era quien mejor representaba sus intereses".

En cuanto a esa negociación, Agis explicó que “Alberto Fernández sentó un precedente desde su primera reunión con el FMI cuando dijo que el crédito se dio violando el estatuto" y destacó que "la manera en que Argentina paga el crédito va a tener que estar por afuera del manual del FMI". Y destacó: "La manera en que Argentina repaga el crédito va a tener que estar por afuera del manual del Fondo porque así está la cosa jurídica y fáctica".

Además, el ex viceministro aclaró que si Argentina tuviera que empezar a pagarle hoy al Fondo "tiene que haber 4 puntos de superávit fiscal del PBI y este año vamos a terminar con una caída de 8 puntos. Eso significa hacer un ajuste de 12 % del PBI. Eso es 3 veces el ajuste que hizo Macri, es imposible. El FMI va a tener que inventar algo novedoso, nunca visto, para evitar mandar a la Argentina a la miseria producto del error que cometíó con Macri", adelantó.

Haber negociado la deuda le da a la Argentina la oportunidad de volver a los mercados internacionales y remarcó que en la situación actual "es la única vez en la historia que puedo decir vendé dólares sin miedo a equivocarme", dijo.

Como el acuerdo se demoró la gente se respaldó en dólares por si Argentina defaulteaba, en especial desde los últimos dos meses. Al despejar la incertidumbre se va a sacar presión al paralelo.

AL despejar el horizonte por los próximos 4 años el gobierno se puede sentar a armar un Plan económico. y recordó: "Los acuerdos rápidos siempre salen mal, los pagás caros y se vuelven insostenibles. En marzo de 2016 Prat Gay le pagó a los buitres hasta el catering y en 2018 estaba defaulteando", explicó.

Y en contraposición destacó que "Martín Guzmán dejó la cancha preparada para que Matías Kulfas pueda manejar el equipo y así de a poquito vamos saliendo".

Respecto a la forma de devolver el crédito con el Fondo aclaró que hay que patear esa deuda muy para adelante. "Con el FMI no hay ninguna posibilidad de pagarle, así que iría muy relajado. El problema lo tiene el FMI, no Argentina", agregó. Y asimismo, planteó: "No veo un cambio que me explique por qué el FMI va a dejar de cumplir el rol de alinear a los países con los intereses económicos de EEUU".



