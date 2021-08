Amplían denuncia penal contra Philip Morris-Massalin

La PyME nacional Tabacalera Sarandí S.A. ampliaría en los próximos días su denuncia penal contra el gigante mundial Philip Morris-Massalin Particulares por presuntas maniobras irregulares de directivos de la multinacional. La denuncia de la Tabacalera Sarandí contra Massalin Particulares comenzó en 2019 y sumaría en las próximas horas un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre la pyme nacional y una de las firmas que domina el mercado internacional.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, informes internos de AFIP indican que directivos de Massalin Particulares, encabezados por su vicepresidente, Matias O’Farrell, habrían ejercido durante las últimas semanas fuertes presiones a funcionarios del organismo con el fin de perjudicar a Tabacalera Sarandí, pidiendo, incluso, que se prohibiera a la PyME la entrega de instrumentos fiscales de control. Consultados por PERFIL sobre la acusación, desde Philip Morris prefirieron no hacer declaraciones.

Tabacalera Sarandí emplea a 300 personas y genera más de mil puestos de trabajo indirectos. "Sólo esperamos que la Justicia actúe, investigue a fondo y oportunamente condene a los responsables de estas presuntas irregularidades. Ante las constantes embestidas y ataques de Massalin Particulares hacia nuestra compañía vamos a ampliar la denuncia y aportar nuevas pruebas en el proceso penal (causa nro. 5076/2019) ya en curso ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 4. Es muy claro para nosotros que Massalin tiene como único objetivo eliminar a Tabacalera Sarandí del mercado argentino, por cualquier medio, sin el más mínimo respeto a la legalidad y reglas de la competencia industrial”, explicó Pablo Otero, presidente del directorio de Tabacalera Sarandí.

En diciembre de 2019 Tabacalera Sarandí presentó una querella por supuestas maniobras de la multinacional Philip Morris-Massalin Particulares y funcionarios de la administración del ex presidente Mauricio Macri, para aprobar la reforma impositiva al tabaco que reduce alícuotas del impuesto interno a las grandes corporaciones e introduce un impuesto mínimo que perjudica a las pequeñas y medianas empresas nacionales.

Tabacalera Sarandí denunció que los por aquel entonces funcionarios del Estado Nacional “omitieron dar intervención a la Comisión Bicameral para la reforma tributaria –ley 27.260– para que se analizara y evaluara el proyecto de ley”. La reforma tributaria, según los datos aportados en la citada causa penal, fue “armada como traje a medida para las empresas tabacaleras multinacionales, en especial Massalin Particulares, y “perjudicó directamente al sector PyME de esta rama de la industria, al tiempo que, desfinanció el sistema de salud!.

El mensaje del Poder Ejecutivo número MEN 2017-126 APN-PTE de fecha 15/11/2017, ingresado a la Cámara de Diputados de la Nación ese mismo día, fue suscripto por Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda, Marcos Peña, ex jefe de Gabinete de Ministros, y Mauricio Macri, ex presidente de la Nación.