Antonio Aracre: "Argentina necesita de un acuerdo político entre las diferentes fuerzas"

En un contexto único, como consecuencia de la pandemia de coronavirus que azota al mundo entero, esta semana se llevó a cabo una nueva edición del Coloquio de IDEA. Lejos del contacto humano habitual, las charlas de café y la posibilidad de relacionarse con otros, esta vez este espacio de reflexión sobre los acuerdos que se necesitan para construir la Argentina que se quiere se trasladó a las computadoras y a las conferencias virtuales.

Justamente fue este contacto humano el que extrañó Antonio Aracre, Co director del negocio de Syngenta para Latinoamérica y presidente de Syngenta Agro S.A. en Argentina. “Muchos extrañamos esa cosa de retiro que tenía el evento. No es lo mismo estar en tu casa con la computadora conectada a los mails y con un oído escuchar las presentaciones y con el otro estar atento a lo que está pasando en tu día a día”, aseguró. “Se extrañó mucho el pasillo, el break, la cuestión social porque no es común que los empresarios tengamos estos espacios en común”, agregó.

Coloquio de IDEA: desconfiado cortejo entre Fernández y los empresarios

Pese a esa problemática, Aracre resaltó la calidad de los disertantes y opinó que “es muy valioso que en este contexto se desarrolle un proyecto de esta magnitud”. El presidente de Syngenta Agro S.A. en Argentina valoró que hubiera diferencia de pensamientos y variedad de temas.

En ese sentido, el empresario destacó el panel sobre justicia del jueves 15 de octubre: “Me pareció muy interesante enterarme que desde hace cinco años la Corte tiene parado un fallo sobre el funcionamiento de la justicia”. “Habla mucho sobre sí mismo que la Corte se tome ese tiempo y todavía no pueda decidir si una ley del 2006 es inconstitucional o no, nada menos que el fundamento del funcionamiento del poder donde ella misma (la Corte), es la principal constituyente de decisión”, declaró.

Sin embargo, Aracre lamentó la falta de más temas coyunturales teniendo en cuenta las crisis que está atravesando Argentina. “El aporte empresario en mesas de discusión sobre cómo se sale de esta problemática hubiera sido interesante. El Coloquio se basó mucho más en las discusiones de las cosas que hay que hacer más a largo plazo y se habló poco de la coyuntura”, aseguró.

Por otro lado, Co director del negocio de Syngenta para Latinoamérica se refirió a las medidas que tomó el Gobierno para controlar la situación económica y de qué manera afectaron a la compañía. En primer lugar, Aracre dijo que “por suerte la empresa esta inserta en el mercado de los agronegocios donde la pandemia tuvo un efecto más positivo que negativo”.

Gobernadores piden una mejor articulación federal y coparticipación

En cuanto a la crisis más relacionada a cuestiones endémicas de la Argentina, explicó que “eso siempre pone en jaque la disponibilidad de dólares que existen para transar libremente en el país, ya sea tomar préstamos, endeudarte o importar”. “Afortunadamente, para las cuestiones esenciales hasta ahora no hubo problemas y siempre hubo buenas líneas de diálogo con el Gobierno, que entiende perfectamente la importancia estratégica que tiene un fluido adecuado de los insumos para el agro porque es la base para el ingreso de divisas extranjeras que es un recurso crítico”.

"Pese a todo eso, una macro desordenada, con una inflación todavía muy alta, con muchos tipos de cambio y con una perspectiva de mucha incertidumbre en el corto y mediano plazo sobre qué va a pasar con las reservas y cómo se sale de esta cuestión de un dólar que parece descontrolado complica la negociación de inversiones con el resto de los países y empresas y la posibilidad de crecimiento”, señaló. “La prioridad de estabilizar la macro debería ser una cuestión número uno para poder generar un ambiente de negocios que permita salir de esta situación”, aseveró.

Ante el panorama planteado, Aracre remarcó que desde la casa matriz de Syngenta en Suiza, no conciben la idea de no estar presentes en Argentina al ser considerado un mercado estratégico y significativo en su magnitud. “No es una alternativa hacer las valijas e irse del país”, insistió.

Guzmán ratificó que no habrá devaluación y dijo que el dólar oficial "representa la realidad"

Otro aspecto tratado en la entrevista fue el futuro del país y de la compañía. Así, el presidente de Syngenta Agro S.A. en Argentina habló sobre las perspectivas de la gruesa y comentó que “a nivel de precios se estima que será muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó con la soja”. Acerca del clima reconoció que “algunas zonas fueron muy golpeadas por la seca y los incendios, pero que las lluvias del otro día sumado a las precipitaciones que se esperan para la próxima semana podrían brindar las condiciones para tener una campaña muy buena, lo cual sería una muy buena noticia para el sector y para el país”.

Por último, Aracre dio su visión sobre las medidas que necesitan ser tomadas para comenzar a salir adelante económicamente. “Es imposible pensar un crecimiento económico en medio del desorden que se está viviendo. Es imperativo darles previsibilidad a las variables macroeconómicas”, opinó. “Revería el presupuesto en cuanto a posibilidad de reducir a la mitad el déficit fiscal. Eso no significa que haya que recortar el gasto social. Me parece que el gran problema en Argentina no es solamente cuánto gastamos, sino que gastamos mal”, declaró.

Además, calificó de inviable tener un dólar arriba de los $ 170. “Hay que institucionalizar un “dólar financiero” con un desdoblamiento del tipo de cambio. El tipo de cambio protegido para el comercio internacional para que la inflación no se desbande está bien. Pero también hay que darle volumen, previsibilidad y oferta a un mercado financiero que hoy no la tiene”, remarcó.

Para lograr esto, Aracre cree que se necesita “algo consistente al largo plazo, para lo cual es fundamental un acuerdo político entre las diferentes fuerzas”.