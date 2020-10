Gobernadores piden una mejor articulación federal y coparticipación

En el cierre del 56° Coloquio de IDEA, los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe), Sergio Uñac (San Juan) y Gustavo Valdés (Corrientes) coincidieron en la necesidad de una mayor articulación federal con el Estado y una alianza con el sector privado como camino para el desarrollo del país en el preocupante horizonte de la pos-pandemia. A la vez, el mandatario radical focalizó en la importancia de una mejora en la distribución de los recursos para equilibrar la generación de la riqueza mientras que los jefes provinciales peronistas destacaron las obras que ya llevan adelante, con apoyo de la Nación, para potenciar las economías regionales.

"Si no federalizamos y distribuimos las oportunidades en todo el país, generamos la concentración. La generación de concentración limita las oportunidades y hace crecer los grandes problemas que tiene el país que son la pobreza, la indigencia y la falta de trabajo", reflexionó Uñac en el panel llevó por título "Qué país queremos ser: la mirada federal". Moderado por el periodista y conductor de C5N y director del portal Cenital, Iván Schargrodsky, el trío de mandatarios dialogó, cada uno desde su provincia, en la conclusión de la tercera y última jornada del coloquio en formato virtual.

La relevancia de contar con una infraestructura a la altura de las necesidades en el plano energético y de conectividad fue la mayor de las coincidencias entre los expositores sin importar su signo político. Perotti apuntó a la Hidrovía, incluyendo al territorio correntino de Valdés como parte del esquema que representa, a su entender, "la obra de mayor impacto federal de los últimos 30 años en la Argentina". Aseguró que su funcionamiento virtuoso permitió potenciar el desarrollo de la producción agroalimentaria y llegar a diversos lugares del mundo pero casi sin participación, ni en la flota ni en la logística. "Allí hay miles y miles de dólares en juego que no estamos aprovechando. Nosotros tenemos que saber que ese vínculo con los privados nos tiene que generar una reacción. ¿Por qué armadores nuestros usan otra bandera? Esos negocios, frente a nuestras narices, nos deben permitir reaccionar y decir que, por un esquema tributario, dejamos de lado estas oportunidades para nuestro país", señaló Perotti.

Por su parte, el gobernador san juanino mencionó la construcción del túnel Agua Negra como una obra clave para venderle al mercado asiático a través del Pacífico conectando con Chile los 365 días del año. "Hemos tenido más de 200 años de historia donde hemos estado mirando solo hacia el Atlántico y el gobernador de Santa Fe lo ha definido muy bien: esta es solo una de las salidas para alcanzar el mercado internacional. Creo que la segunda salida es mirando el Pacífico y para ello hace falta una gran alianza de comunicación, geográfica, territorial, entre Argentina y Chile", indicó Uñac. También celebró las obras de interconexión vial y aérea en curso con el respaldo de la Nación.

Frente a ello, Valdés sostuvo que el Estado debe amparar a los productores y no causarle más problemas, generar nuevos empresarios y alivianar las cargas impositivas que matan al sector privado. "Si no hay reglas claras impositivas y permanentemente vamos cambiando las reglas es difícil construir una inversión y poder desarrollarnos de manera equitativa", puntualizó el mandatario de Corrientes, y añadió: "Lo otro es trazar objetivos a diez años. No podemos seguir trabajando con presupuestos a tan solo un año. Tenemos que trabajar presupuestos a dos y cinco años de manera que podamos tener una ley que pueda ser cumplida por todos pero que sepamos con claridad a dónde van los impuestos de los argentinos".

El correntino fue quien más cuestionó de los tres la actual distribución de recursos entre Nación y Provincias. También Uñac hizo referencia a la necesidad de que la Coparticipación gane espacio en la agenda de debate público a nivel país para balancear los desequilibrios naturales en pos de un "federalismo tangible". Pero el radical fue mucho más enfático en sus planteos: "Si nosotros no logramos distribuir las regalías como corresponden a las provincias que producen riquezas a la Nación argentina siempre vamos a ser provincias pobres porque realmente no recibimos lo que producimos y siempre lo que producimos termina siendo subvaluado por el Estado federal".

Vinculado a ello, la condición de la diversificación como camino a una mayor generación de riqueza fue otro de los capítulos en el que los gobernadores se expresaron en sintonía más allá de los matices. Específicamente, sobre la importancia de ampliar las fuentes productivas e industrializar la producción para salir de las tradicionales exportaciones primarias de menor valor internacional. Valdés propuso avanzar en la industrialización de la pasta celulosa correntina a fin de incrementar el ingreso de dólares a través de la actividad forestal que ya se practica para exportar rollos. También aludió a un emprendimiento en el que colabora su gobierno con pequeños productores locales con la meta de constituir la nueva cuenca limonera del país. A su turno, Uñac mencionó la transformación de San Juan de su actividad agrícola inicial al desarrollo de la minería —numeró reservas por 30 mil millones de dólares de ingreso genuino en su territorio— y los servicios del conocimiento.

Una de las condiciones imprescindibles, destacaron todos los gobernadores, es la generación de energía. Valdés citó el caso de las represas compartidas con otras provincias de Yaciretá y Salto Grande y destacó el potencial de Garabí —un proyecto binacional con Brasil en el que el presidente Jair Bolsonaro tiene particular interés—, además de la exploración de fuentes alternativas. "Tenemos que invertir en energía porque aquel país que no tenga energía en el futuro, no va a poder hacer absolutamente nada. Y los únicos que crecen son los que tienen energía disponible", remarcó.

Por su lado, Perotti destacó la relevancia de la cooperación pública-privada para apuntalar la economía donde conviven sectores que mantuvieron su actividad durante la pandemia y otros que se ven obligados a transformarse. Hizo un fuerte hincapié en el talento digital en la juventud, donde el Estado debe ocuparse de garantizar las oportunidades que no se distribuyen democráticamente como los talentos, en sus propias palabras. Relacionado a ellos, Uñax destacó la relevancia de vincular la educación a la matriz productiva del país para evitar la disociación entre las currículas y los requerimientos del desarrollo económico. Caso contrario, "se genera no solo una demanda laboral acotada sino también una oferta reducida, concentrada en muchas personas con pocos oficios", graficó.

Por último, el sanjuanino reclamó que se redefinan algunos aspecto de la política exterior para aprovechar los diversos ejes de desarrollo que se abren en el mundo hoy y que "debe ser transversales al gobierno, más allá de quién le toque ejercer ". "Deberíamos tener un servicio exterior muy fuerte que esté permanentemente generando alianzas comerciales con el mundo. Un servicio exterior que haga foco en la permanencia, en la plurarlidad y que la política que nosotros podamos definir desde el país pueda ir por canales separados. Pueden tener puntos de conexión pero no invalidarse una con otra", cerró el gobernador norteño.