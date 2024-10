Apagón informático en la AFIP: contadores en alerta por los próximos vencimientos de impuestos

Trabajadores de AFIP y Aduana realizarán un “apagón informático” de dos horas por día el miércoles, jueves y viernes próximos en el marco del plan de lucha por el anuncio de despidos de 3.100 trabajadores por parte del Gobierno Nacional.

Este paro generará inconvenientes a una serie de operaciones que se realizan de manera online.

Desde AEFIP informaron “un apagón informático es simplemente que los compañeros dejan de atender sus tareas en sus puestos de trabajo, apagan las computadoras y se retiran por un tiempo".

Al respecto, el contador Mariano Ricciardi comentó a PERFIL que “es bastante complicado lo que puede llegar a ser un apagón informático, no solamente para los contadores sino para la economía en general, porque hoy todo pasa por la página web de AFIP”.

“Un apagón informático significaría desde que no se pueden presentar las declaraciones juradas, emitir una factura electrónica, pagar un VEP que afecta a la recaudación. También perjudica al comercio exterior, porque se van a caer operaciones. Al no poder generar el VEP para la aduana, y se atrasan los plazos de los trámites pendientes”, agregó Ricciardi.

“Un contador no puede trabajar si no anda la página de AFIP porque tanto balances, certificaciones, emisión de facturas, preparación de declaraciones juradas, todo sale de la página de AFIP. Hoy con la factura electrónica, cualquiera que quiera emitir una factura tiene que tener el CAE, el Código de Autorización Electrónica (CAE) que lo emite a AFIP”, ejemplificó el profesional.

Vencimientos de AFIP en riesgo

Con respecto al cronograma de vencimientos de la agencia, la contadora Elisabet Piacentini indicó a PERFIL que el miércoles y el jueves termina de vencer el IVA y el viernes el anticipo del impuesto a las ganancias de todas las personas humanas. “Todo eso complica muchísimo a los profesionales y también a los contribuyentes, a las empresas, porque hay que hacer la liquidación, presentarla, presentar el libro de IVA digital y mandar los VEPs a los clientes para que paguen en el banco. A veces lo podemos hacer con anticipación, pero muchas veces no”.

“Hoy ya notamos que la página no funciona bien, reportando muchos inconvenientes. No debería haber ningún inconveniente en este momento porque todos los impuestos siguen vigentes tal cual, pero ya estamos viendo que se nos está poniendo lento al sistema y con algunos inconvenientes”, afirmó la contadora.

Con respecto a la logística para afrontar los inconvenientes, Piacentini comentó que “estamos tratando ahora de organizarnos para venir más temprano al estudio y para no perjudicar a nadie, porque cualquier vencimiento que no presentamos significa una multa automática y cualquier pago que no se hace el día de vencimiento significa intereses resarcitorios, así que no podemos darnos ese lujo”.

