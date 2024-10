Para un experto, el cierre de AFIP “es una reforma de tipo organizativa con motosierra incluida”

La noticia que revolucionó la agenda económica recientemente fue sin duda el anuncio del Gobierno donde se planteaba la disolución de la AFIP, la cual será reemplazada por la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sin embargo, no habrá cambios en los impuestos y no debería haber complicaciones para operar. En ese sentido, este medio se contactó con el abogado tributarista, Lucas Gutierrez.

“Es una reforma de tipo organizativa con motosierra incluida, los impuestos hay que seguir pagándoles, los impuestos son los mismos que estaban, los vencimientos también y lo que cambia es la estructura organizativa de la AFIP”, comentó Lucas Gutierrez. “Esto se tiene que plasmar después en un decreto, hasta ahora rige un decreto que es el que establece la organización de la AFIP”, agregó.

Los impuestos no van a cambiar con la disolución de la AFIP

Posteriormente, Gutierrez planteó: “Desde el punto de vista impositivo, los impuestos nacionales no van a cambiar, lo que va a cambiar para el contribuyente es que en la página va a aparecer otro logo y otra sigla, pero las funciones que van a aparecer van a ser las mismas”. Luego, manifestó que, “en aduana pueden avizorarse mayores cambios, pero el diálogo que se da entre el contribuyente y la aduana va a ser el mismo hasta que entre en funciones el nuevo esquema”.

Se estiman jubilaciones masivas debido a la cuenta de jerarquización

“La cuenta de jerarquización representa para empleados de la AFIP 4 veces del sueldo básico que perciben los funcionarios y empleados de la AFIP”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “La cuenta de jerarquización explica el 60% de la remuneración que perciben, esto va a generar, aunque todavía no haya ninguna normativa escrita, jubilaciones y retiros masivos”.

Por otro lado, el abogado tributarista señaló: “La parte gruesa de la remuneración que perciben los funcionarios y empleados de AFIP no se computa al fin del régimen jubilatorio, es decir, a la hora de la jubilación no queda con un porcentaje del sueldo del bolsillo”. A su vez, remarcó que, “la motivación para seguir estando en funciones y cobrar ese jugoso sueldo ya no va a estar, entonces, van a preferir jubilarse o hacer otra cosa”.

“El primer objetivo del Gobierno es la baja del gasto, después que el gasto baje recién van a poder meter mano en los impuestos para reducirlos, pero lo prioritario es cuidar la caja a través del gasto”, expresó Gutierrez. “En el corto plazo no se ve una reforma tributaria que tienda a la baja de impuestos”, finalizó.