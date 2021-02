ARBA: hoy vence el plazo para pagar el impuesto inmobiliario con descuentos de hasta 20%

Tal como indicó la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), los contribuyentes tienen tiempo hasta este martes 23 de febrero para pagar con descuento el saldo anual y la cuota 1 del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto en su planta edificada como baldío.

Además de la fecha de vencimiento, la Agencia recuerda que los contribuyentes que paguen en término tendrán un 10% de descuento. Sin embargo, se les podría sumar un 10% adicional si están suscriptos al envío de la boleta por mail o adheridos al sistema de débito automático.

Para pagar sus impuestos sin perder los beneficios, podrán realizarlo por la página web del organismo, www.arba.gob.ar, con tarjeta de crédito; también, a través del homebanking o mediante cajero automático luego de obtener el código para el pago electrónico.

Desde ARBA recordaron que los contribuyentes que ya estén registrados a estas modalidades, "obtendrán la bonificación sin necesidad de hacer ningún trámite". Sin embargo, los que aún no gocen de estos beneficios no llegarán a obtener el descuento en esta oportunidad.

Cómo adherir al envío de boleta de ARBA por mail

Desde la Agencia de Recaudación provincial indicaron que aquellos contribuyentes que todavía no cuenten con el beneficio que les permitiría acceder a un 10% de descuento adicional en el pago del Impuesto Inmobiliario podrán resolverlo en sencillos pasos, aunque no estará vigente en este caso para acceder al 10% de descuento.

1) Se podrán adherir a la boleta por mail a través de la página web de ARBA

2) Sin embargo, el trámite estará disponible recién a las 48 horas de realizado.

3) Por su parte, la bonificación por la modalidad del débito automático, ya sea desde la tarjeta de crédito, caja de ahorro o cuenta corriente, las suscripciones tendrán una demora de 60 días hasta que impacte en el sistema.

De esta manera, el 10% de descuento adicional es sólo para los contribuyentes que ya tienen esos beneficios.

Cómo se puede pagar el Impuesto Inmobiliario: canales de pago vigentes

ARBA recuerda que hay varias alternativas para cumplir con el pago del impuesto.

- Los que quieren hacerlo de manera presencial, podrán asistir a todas las sucursales de Provincia Net Pagos y otras bocas de atención presencial.

- En el caso de querer realizar un pago a través de la web podrán realizarlo en:

- También se pueden realizar pagos telefónico con tarjetas Visa, Mastercard, American Express y Cabal a través del teléfono: 0800-321-ARBA(2722)

- Pago por cajero automático a través de Red Link y Banelco

- Pago con cheque

- Débito Automático en cuenta: Mediante el sistema de pago directo por débito en caja de ahorro o cuenta corriente de todos los bancos podrás pagar las cuotas del inmobiliario y el automotor, debiendo tener en cuenta los requisitos para adherirse al débito automático en cuenta. Aquellos que ya se encuentre adheridos, pueden solicitar el débito del impuesto anual, teniendo en cuenta las fechas límites para solicitar el débito. Códigos para el pago a través de tu cuenta bancaria:

-Inmobiliario: con el número de partida completo y el código de prestación PE131INMOB

Finalmente, vale consignar que la Agencia cuenta con servicio de Boleta Braille para los contribuyentes que lo soliciten.