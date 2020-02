¿Perdió Kicillof? Economistas critican la negociación, pero avalan la salida

por Anabella Gonzalez

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, anunció tras una tensa negociación con los bonistas que finalmente pagará con recursos propios el vencimiento del bono BP21, y anticipó que reestructurará la deuda externa en dólares. La propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense fue estirar el pago hasta el próximo 1 de mayo, y abonar ahora un 30% del capital y en su totalidad los intereses relacionados con el capital diferido. Para eso necesitaban el acuerdo del 75% de los acreedores, lo que no se logró.

Al cumplirse el último deadline este martes 4 de febrero al mediodía, Kicillof dijo en conferencia de prensa que pagaría los 250 millones de dólares que vencieron el 26 de enero pasado, criticó a los algunos de los bonistas por la “mala predisposición” y aclaró que se trata de un esquema de vencimientos “insostenible” el que dejó María Eugenia Vidal.

Algunos vieron esta decisión del gobernador bonaerense como “una debilidad” o “una mala negociación”, pese a que él aseguró que ir a un default no hubiera ayudado a resolver el problema de endeudamiento, “sino todo lo contrario”.

Para los economistas consultados por PERFIL se trató de una negociación “desprolija”, basada en una serie de contradicciones que “debilitaron” a Axel Kicillof, y consideraron que fue un error no haber abordado la situación con anterioridad para tener otras opciones aparte de pagar o declararse en default. No obstante, aclararon que probablemente se debió a una decisión para evitar perjudicar la futura negociación de la Nación.

Daniel Artana, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), evaluó en diálogo con PERFIL que “el desempeño no fue el mejor en términos de la provincia, y de lo que puede generar al gobierno nacional”, y apuntó a que desde la Provincia de Buenos Aires tuvieron tiempo para mejorar la negociación. “Desde octubre sabían que iban a gobernar la provincia, y sabían que se trataba de una deuda importante: podrían haber comenzado a conversar con los acreedores con tiempo, hubo tiempo para explorar otras opciones”, estimó.

El primer ofrecimiento de la provincia fue pagar solo los intereses y posponer el pago porque no podían afrontarlo, luego se propuso abonar los intereses más el 30% del vencimiento de los u$s 250 millones (unos u$s 75 millones), y el resto del capital el 1 de mayo. Ahora, accedieron a pagarlo en su totalidad. “Fueron una serie de contradicciones que mostraron una negociación desprolija. Luce como una estrategia bastante floja, que para futuras negociaciones lo hubiera complicado seriamente”, dijo Artana.

Sin embargo, el economista estima que el “daño” a la reputación de Kicillof puede no ser tal dado que, de ahora en más, la provincia va a negociar al mismo tiempo o “bajo el paraguas de la negociación de la nación”. “Creo que fue un error de diagnóstico y de ejecución bastante importante”, sostuvo el profesor universitario, aunque aclaró que, llegado este momento, quizás la opción de pagar era “la menos dañina” porque de no hacerlo, se hubiera perjudicado a la negociación de la deuda nacional, que se planteará formalmente a partir del 31 de marzo.

“En la negociación claramente Kicillof perdió y esto lo debilitó", dijo Miguel Boggiano.

Para Miguel Boggiano, economista y asesor financiero, Kicillof “perdió” la negociación con los acreedores. “En la negociación claramente Kicillof perdió y esto lo debilitó, porque ofreció negociar primero, y después terminó accediendo a pagar utilizando recursos propios”, analizó en comunicación con este medio.

En palabras de Boggiano, la decisión del gobernador “seguramente fue consultada con Alberto Fernández y el ministerio de Economía” a la hora de priorizar no ir al default y pagar a los acreedores, justamente para evitar que la futura negociación del país se vea afectada por lo que ocurría en la provincia.

En ese sentido, el economista opinó que, en ocasiones, se podía considerar la idea de ir al default para negociar una imposibilidad de pago: “La forma de plantear otra negociación era ir al default, y decir ‘no podemos pagar’. Al acceder al pago tras intentar una negociación debilitó su postura”, señaló.

En relación a la reacción de los mercados ante el anuncio de pago, Artana explicó que los bonos subieron, y que en el momento que parecía que iba a anunciar un default “bajaron y después rebotaron”.

El economista de FIEL opinó que se puede tener un gobierno provincial en default sin que la Nación esté en esa misma situación financiera, pero aclaró que “lo emblemático de la provincia de Buenos Aires se da con la cercanía con la vicepresidenta (Cristina Kirchner), y la importancia que tiene Kicillof para la coalición de gobierno”. En esto, opinó, incide además de lo económico, el plano político: “Eso que genera una trascendencia distinta en lo económico”, evaluó.

