Axel Kicillof anuncia en conferencia de prensa el acuerdo con los bonistas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brinda este martes 4 de febrero una conferencia de prensa a las 12.30 hs en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense. Estará acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.

El Ministerio de Finanzas y Hacienda bonaerense extendió este martes 4 de febrero el plazo hasta las 12 del mediodía para que los bonistas respondan sobre la mejora de la oferta impulsada ayer por el gobierno que comanda Axel Kicillof. En un comunicado, la cartera explicó que tomó la decisión para que los tenedores del bono BP21 " otorguen su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital desde el 26/01 hasta el 1/5 de 2020".

El gobierno provincial decidió extender de esta forma el plazo para que los bonistas adhieran a su propuesta, que mejoró este lunes al ofrecer un pago del 30% del vencimiento de u$s 250 millones (es decir, unos u$s 75 millones), más el adelanto de los intereses que ya había anunciado, y en mayo el resto del capital (u$s 175 millones).

