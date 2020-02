Axel Kicillof, sobre la aceptación de la deuda: "Quedan algunos fondos que tienen posiciones complicadas"

Luego del comunicado de los tenedores de bonos, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que si bien algunos bonistas ya aceptaron la oferta para el pago parcial del BP21, que vencía el pasado 26 de enero, aún quedan "algunos fondos que tienen posiciones complicadas" para que se pueda avanzar.

“Ya hubo una aceptación de una cantidad importante de acreedores, pero además en volumen. La propiedad de estos bonos está muy atomizada, aproximadamente 200 bonistas o fondos aceptaron la propuesta pero ahora se concentra una parte relevante en tenedores institucionales que tienen volúmenes mayores”, detalló el mandatario provincial.

"Hoy se consiguió el apoyo del grupo más importante de bonistas más organizados (europeos y estadounidenses), aunque todavía quedan algunos fondos que tienen posiciones complicadas", dijo el gobernador bonaerense en declaraciones al programa Habrá consecuencias que se emite por El Destape Radio.

Kicillof ratificó que la situación actual de la deuda "es insostenible" por lo que la provincia necesita tiempo para poder crecer y generar condiciones de pago. Asimismo, el mandatario provincial apuntó contra uno de los tenedores que se requieren para alcanzar la mayoría, que es el 75%: “Se necesita a un fondo en particular que tiene una cantidad muy significativa y que no está de momento mostrando el mismo grado de adhesión o ayuda en el diálogo constructivo y de buena fe que se tuvo”.

“Estamos esperando que acepten la propuesta porque es lo que está dentro de nuestra oferta. Creo que la comprensión general que hay de parte de los bonistas es que el esquema que tiene la deuda de la Provincia, los vencimientos de este año no son de ninguna manera afrontables y sostenibles, por eso estamos pidiendo una postergación”, argumentó. “Lo que hemos pedido es absolutamente razonable” sentenció.

El gobernador precisó que este año el distrito bonaerense afronta vencimientos por 2.900 millones de dólares y para los próximos 4 años el monto asciende a 8.800 millones de dólares, cifras que incluyen capital e intereses. “Es una enormidad”, manifestó.

Kicillof apuntó contra las gestiones de Cambiemos en Nación y el territorio que hoy lidera: “Se está descubriendo que hubo un trabajo de (Mauricio) Macri para empujar a las provincias a endeudarse en dólares para la fuga de capitales. “La provincia de Buenos Aires no produce dólares y no los consigue, no tiene sentido. Ni consume dólares, es una situación inexplicable”, agregó.

B.D.N./FeL