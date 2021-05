Una empresa acordó con sus acreedores pagar más intereses si no cumple con la paridad de género

La falta de mujeres en empresas de capital privado está a punto de convertirse en un problema un poco más caro, por lo menos para la firma sueca EQT AB y las empresas que patrocina.

Como parte de una emisión de bonos de 500 millones de euros (US$612 millones) valorada a principios de este mes, EQT, que cotiza en la bolsa de Estocolmo, dio un paso sin precedentes al acordar pagar a los prestamistas una tasa de interés más alta si no aumentaba el porcentaje de mujeres en su equipo de inversión, según el prospecto. Las mujeres representan solo el 21% del equipo, y el objetivo es aumentar al 28% para 2026.

La medida se da tras comentarios del ex director ejecutivo Thomas Von Koch en 2018 en los que decía que las empresas que no desafíen el status quo sobre la diversidad se pondrán en desventaja. En todo el mundo, las mujeres representan en promedio el 32% de los roles junior y el 25% de los roles de nivel medio en capital privado, según un informe de marzo de Preqin. Esa ponderación cae al 12% para los cargos sénior.

El capital privado sigue siendo uno de los sectores financieros más dominados por hombres. Carlyle Group Inc. y KKR & Co. se encuentran entre las empresas que establecieron metas para aumentar el porcentaje de mujeres en las juntas de las empresas. En febrero, Carlyle estableció una línea de crédito de US$4.100 millones con costos de endeudamiento vinculados a esa métrica. Apollo Global Management Inc. y Blackstone Group Inc. también se esfuerzan por aumentar el número de mujeres y minorías étnicas en las empresas.

Cómo funciona la tasa de interés para fomentar la participación de mujeres en puestos de dirección

La oferta de tasa de interés de EQT funciona así. Si no alcanza la meta, el cupón que paga a los tenedores de bonos aumenta en 7,5 puntos básicos. La compañía pagará otros 7,5 puntos básicos si las compañías que posee no alcanzan los objetivos de diversidad en sus juntas directivas, y otros 10 puntos básicos si no alcanzan la meta de emisión de gases de efecto invernadero.

La semana pasada, la empresa de diagnóstico médico Cerba HealthCare SAS sacó un préstamo de 1.530 millones de euros para financiar la adquisición de EQT que estableció metas para la participación de mujeres en la alta dirección y la reducción de emisiones. Cerba debe pagar una penalidad si no cumple estas metas, pero también puede ganar un descuento si las cumple.

No todos están contentos con el objetivo que EQT se ha fijado.

“Una mejora del 7% frente al promedio actual bastante bajo en los próximos cinco años no es muy impresionante”, dijo Ingrid Teigland Akay, socia gerente de Hadean Ventures AS en Oslo que administra un fondo de capital de riesgo que invierte en empresas emergentes lideradas por mujeres. El objetivo debe ser mayor “para hacer una diferencia sustancial”, dijo.

Por su parte, EQT dice que actúa para superar las metas.

“EQT definió metas de diversidad apropiadas para su reciente bono de US$500 millones vinculado a la sostenibilidad, que ayudará a continuar impulsando un cambio positivo”, dijo Anna Wahlstrom, directora global de recursos humanos en EQT. “Por este enfoque, EQT pudo contratar a 39% de candidatas en 2020 en todos nuestros equipos de inversión, en comparación con solo 19% el año anterior”.