BCRA: sigue el dólar ahorro a pesar del aumento en cantidad de compradores

Con el Banco Central siguiendo con lupa las compras de divisas, el dólar blue registró este viernes 14 de agosto una baja de un peso y cerró a $132, mientras el "turista", con recargo del 30%, tuvo un leve recorte de dos centavos por primera vez en diez jornadas y terminó la semana a $100,61.

La autoridad monetaria observa con preocupación que en lo que va del año se multiplicó por ocho la cantidad de ahorristas que adquieren dólares, a tal punto que habría sugerido suspender por un tiempo la posibilidad de comprar dólar ahorro, lo cual fue rechazado por el presidente Alberto Fernández.

Fuerte repercusión tuvo en este marco una columna publicada en el diario Clarín titulada "Un sondeo del Banco Central para eliminar el dólar ahorro" en la cual se sostenía que se buscaba "cerrar al máximo el cepo cambiariopara frenar el continuo y peligroso drenaje de reservas". La columna comentaba que el titular del organismo Miguel Ángel Pesce había lanzado la propuesta en reuniones de directorio.

La nota firmada por el periodista Marcelo Bonelli afirma que la iniciativa no habría encontrado lugar en la agenda financiero-económica de estos días luego del freno puesto por el propio Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán.

Así terminó el dólar este semana

Sin embargo, fuentes reservadas vinculadas al BCRA señalaron que no existió ni las reuniones ni el informe secreto ni tampoco se trató el tema en el Directorio.

En julio 4 millones de ahorristas usaron el cupo mensual de US$ 200 con el recargo del 30% del impuesto PAIS para buscar un mayor refugio a sus ahorros.Para agosto, datos del mercado indican que la demanda sigue en alza, con picos del 20% de aumento en la primera semana del mes, mientras que en julio se fueron por esta vía US$ 875 millones, por lo que el Central no logra recomponer reservas.

En las "cuevas" del microcentro porteño, el billete norteamericano había operado con marcadas caídas entre lunes y martes, con lo que cerró la semana con un crecimiento de $2. En el segmento mayorista, el dólar sumó cinco centavos y se ubicó en $73,16 por unidad, con un volumen de negocios de u$s 204,9 millones.

En comparación con el viernes pasado, la divisa norteamericana acumuló un alza de 39 centavos, la variación más baja desde la segunda semana de julio.

Riesgo país: se afianza la tendencia alcista

En cuanto a las cotizaciones bursátiles, el contado con liquidación, que surge de la compra y venta de bonos o acciones con el fin de hacerse de dólares y depositarlos fuera del país, retrocedió 2,8% a $126,63, con lo que la brecha con el mayorista se ubicó en 67,40%. El dólar MEP o Bolsa, una operación similar a la del CCL pero dentro del país- retrocedió 2,3% hasta los $122,47, con lo cual la brecha con el oficial llegó al 73,1%. En comparación con el dólar paralelo, la brecha con el mayorista se ubicó en 81,8%, tras alcanzar un nivel de 95% a fines de julio, y llegar a máximo de 104% a mediados de mayo.

Tras el acuerdo entre el Gobierno y los bonistas, las distintas variaciones del tipo de cambio empezaron a cotizar a la baja pero la tendencia duro poco y recuperaron el terreno perdido. Desde el Central continúan monitoreando la evolución en las ventas minoristas de dólares, debido a que están registrando volúmenes récord.

Si bien cada persona puede adquirir u$s 200 por mes, lo cierto es que cada vez más ahorristas buscan refugio en la divisa norteamericana. En junio del año pasado, alrededor de 1,5 millones de personas compraban dólares en el mercado minorista y esa cifra se elevó a 3,3 millones en igual mes de este año y trepó a 4 millones en julio.