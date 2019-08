Furor bursátil: el S&P Merval se disparó un 7,7%

El panel principal de la Bolsa porteña avanza durante esta tarde más de un 7% y supera los 44 mil puntos, en la previa a la jornada electoral del domingo 11 de agosto. Además, el riesgo país que mide la banca JP Morgan está cayendo unas 22 unidades y se sitúa en 874 puntos básicos, mientras que los bonos soberanos crecen en promedio un 1,1%.

Esta jornada positiva va a contramano de lo que sucede en Wall Street, donde hubo jornada negativa que impactó en países emergente.

Qué es el riesgo país, cómo se mide y por qué aumenta

En tanto, el tipo de cambio tuvo una jornada tranquila, con una depreciación muy pequeña. Subió ocho centavos para la venta y se colocó en $46,55 para la venta. Por su parte, En el mercado mayorista, donde compran y venden los grandes jugadores, la divisa acortó el avance inicial y apenas ascendió subió centavos a $45,25.

"Dólar mayorista: cierre a $45.30, subió $0.08 (0.18%) Volumen operado u$s 874 millones Creo que, teniendo en cuenta el contexto internacional, más el estar en la semana de las elecciones, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró contener el tipo de cambio bastante bien. Obvio, no fue gratis, pero se logró", escribió en su cuenta de Twitter el analista financiero Christian Buteler. El señalamiento "no fue gratis" refiere a la batería de medidas que tuvo tomar el BCRA para contener el dólar en la previa electoral.

Además, el riesgo país también empieza a recortar la marcha ascendente que tuvo días atrás, cuando superó los 900 puntos. "El mercado apuesta a un buen resultado el domingo: el riesgo país se ubica en 874 puntos básicos", agregó Buteler.

Letes. Durante el día de hoy, el Ministerio de Hacienda llamó a una nueva licitación de Letras del Tesoro (Letes) para el próximo lunes. El resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias será clave para definir la tasa a la cual se emitirán las Letes.

