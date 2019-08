Empujado por la caída del yuan, el riesgo país volvió a superar los 900 puntos

por Juan Pablo Álvarez

La fragilidad financiera argentina nuevamente fue puesta prueba por una jornada de alta volatilidad internacional. Tras la decisión de China de dejar hundir su moneda, los coletazos llegaron a los países emergentes y el dólar se apreció 1,72% en relación al peso y el riesgo país volvió a superar la barrera de los 900 puntos, para colocarse en 902. Este índice, que mide la sobretasa que debe pagar Argentina para endeudarse, no estaba en un nivel tan alto desde el 11 de junio.

En tanto, el Merval cayó 1,17% y finalizó en 40.873,35 unidades.

Por su parte, el Banco Central (BCRA) intervino en el dólar futuro para que el impacto local sea menor y, además, convalidó una suba en la tasa promedio de las Leliq, que cerró en 61,589% anual.

Respecto de cómo afectaron a la Argentina los coletazos internacionales, el economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman, afirmó ante la consulta de PERFIL: "El movimiento pegó un poco más que en el resto del mundo, como es costumbre. Por caso, mientras que el yuan chino se depreció 1,7% hoy, el peso argentino hizo lo propio en 2%. Ahora bien, considerando la fragilidad de nuestra economía y la incertidumbre de unas elecciones a la vuelta de la esquina, este 'poco más' implica una buena noticia, suponiendo que el Banco Central no intervino, cosa que mirando los números preliminares tiene sentido.

Sin embargo, el economista fue cauto y aclaró: "Habrá que esperar a los próximos días para saber cuál es el resultado final: si la guerra comercial se transforma en una guerra de monedas su impacto será más negativo y rápido, a la par que incluirá también coletazos financieros para los países emergentes".

En relación al salto del riesgo país, Rajnerman añadió: "Se combinaron la tendencia de los últimos días de la semana pasada con los vaivenes internacionales, llevándolo muy por arriba del techo de 800 puntos que se había perforado hace dos semanas. Aunque la suba nos aleja de la vuelta al financiamiento privado, sus efectos serán menos tangibles que los del mercado cambiario".

Por su parte, Federico Furiase, economista director de EcoGo, aportó su mirada sobre qué puede pasar en los próximos días: "Vamos a seguir viendo un Banco Central activo, vendiendo futuros, subiendo la tasa de las Leliq para mantener controlada la cantidad de dinero de cara a las PASO. Lo que pase después de la semana que viene va a depender, precisamente, de las PASO. Si la diferencia a favor de Alberto Fernández está arriba de los 6 puntos o el Frente de Todos logra ubicarse cerca del 45%, se puede profundizar la presión sobre dólar y riesgo país, y la autoridad monetaria va a estar presionada a vender dólares y subir tasa".

En cuanto al otro escenario posible, Furiase consideró: "Si el Gobierno queda bien parado puede descomprimirse la presión sobre el riesgo país y el BCRA podría bajar tasa sin sufrir alteraciones fuertes en el tipo de cambio".

Quien hizo una valoración mixta respecto de cómo vivió se vivió en los mercados argentinos la jornada fue el analista financiero Christian Buteler: "Desde el lado del tipo de cambio se llevó bastante bien, siempre teniendo en cuenta que tenés al BCRA vendiendo futuros, con tasas altas y con una recesión importante, por lo que no fue gratis ni mucho menos. Lo positivo es que cayó el volumen. Dentro de la mala jornada, que la suba haya sido con retracción de volumen, es una señal que, por lo menos, te da una esperanza de que esto no continúe. Que si se calma afuera te puedas estabilizar vos. Donde nos pegó más duro fue en el riesgo país. Ahí vos no tenés al BCRA pudiendo intervenir y el golpe duele más".

