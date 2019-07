La baja de tasas en EE.UU. le da una mano a la economía argentina

por Eugenio Druetta

En Estados Unidos temen por el futuro de la economía y una posible recesión, por eso la Reserva Federal (Fed) decidió rebajar sus tasas de interés, algo que no sucedía hace 11 años. Desde Argentina se festejó la medida ya que le da una mano a la economía nacional cuando se aproximan las elecciones.

La tasa, que funciona como punto de referencia para las demás economías del mundo, bajó 25 puntos básicos y quedó entre 2,0% y 2,25%. El comité busca que se mantenga el crecimiento económico al observar "incertidumbres" en el horizonte, pese a un robusto aumento del empleo, y que la inflación aumente al 2%.

Para los economistas, esto es una buena noticia para los mercados emergentes como Argentina ya que sería una ayuda al ingreso de dólares, un acceso a un mejor financiamiento y hasta una baja en el riesgo país.

Para el FMI, la economía argentina "se está recuperando gradualmente de la recesión del 2018"

Así opinó en diálogo con PERFIL el economista gerente de Balanz, Juan Surraco. "Esto beneficia principalmente a los mercados emergentes y de deuda. Una caída de las tasas en Estados Unidos puede favorecer a que los capitales globales busquen mercados emergentes y en el corto plazo (aislado de la volatilidad electoral) para la Argentina podría ser beneficioso porque baja el costo de financiamiento general y porque eso podría bajar el riesgo país", aseguró.

"Si hay entrada de flujos financieros habrá presión a la baja sobre el dólar", agregó, sin embargo, advirtió que "la volatilidad local del dólar tiene que ver con la incertidumbre electoral, pero no deja de estar afectado también por cómo se muevan los mercados mundiales".

"Habrá que seguir de cerca las próximas reuniones de la FED y estar atentos a los comunicados para tratar de ver si el mercado tiene razón en que esto es parte de un proceso de baja de tasas que recién empieza o simplemente es algo de una sola vez", añadió.

Asimismo, el economista y especialista en finanzas globales, Federico Furiase, manifestó a PERFIL que la baja de las tasas de la FED "es una buena señal dado que evita una apreciación global del dólar, lo cual es bueno para el precio de los commodities que exportamos".

En esa línea, comentó que "al bajar la tasa incentiva que los capitales estén dispuestos a afrontar mayor riesgo en activos con una mayor rendimiento esperado. Y eso es buena señal para una economía argentina que tiene que mantener estabilidad cambiaria para bajar la inflación y las tasas, para reabrir el mercado y hacer frente a los vencimientos de deuda una vez despejada la incertidumbre política y para el precio de los commodities que explotamos".

La economía ante la incertidumbre electoral

Sin embargo, argumentó que el riesgo país no va a bajar en el "corto plazo". "Eso vas a depender de la incertidumbre política y las señales de consistencia monetaria fiscal", argumentó.

De todas maneras, señaló un punto que podría no ser tan beneficiosos: "Igual hay que tener en cuenta que detrás de la baja de tasa de la Fed hay riesgo de desaceleración global, lo cual puede generar volatilidad en los mercados financieros globales".

Por su parte, Diego Ferro, argentino que trabaja en el fondo de Wall Street Greylock Capital, aseguró a PERFIL que "esto no es malo para los activos de riesgos" como Argentina, pero relacionó los beneficios con lo que pueda llegar a pasar en las elecciones nacionales. "Es bueno para riesgos en general, pero Argentina depende de la historia de Argentina. Si hay más posibilidades de que pierda el Gobierno se lo ve peor, pero si la percepción es que gane el Gobierno se lo ve mejor a Argentina. Lo que pase afuera hasta cierto punto puede amplificar las noticias que vengan de Argentina. En medida de que las noticias sean positivas es bueno, pero si las noticias no son positivas, no afectan mucho.

"Si no hay un plan claro post elecciones, más allá de quién gane, no van a entrar fondos internacionales. Hay mucha incertidumbre, sobre todo con los pagos grandes que hay que hacer al FMI, que se pueden reestructurar. Hay que tener un plan creíble, el actual funciona como un buen mecanismo para calmar al dólar antes de las elecciones, pero no es un plan a largo plazo", agregó.

En ese contexto, aseguró que si bien "el costo de financiamiento de Argentina mejora", es "irrelevante", porque "ahora no se está financiando afuera".

En esa línea opinó el el investigador en deuda externa Alejandro Olmos Gaona. "Eso bajará la tasa de interés de los préstamos pero ocurre que en este momento nadie le presta a la Argentina, solo el FMI. Y le presta por cuestiones políticas que le interesan a EE.UU. no porque la economía funcione. El país no tiene capacidad de repago de su deuda y va a tener que refinanciar", manifestó en diálogo con PERFIL.

