Cavallo alerta por un aumento de la inflación en diciembre e insiste en la necesidad de eliminar el cepo

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, anticipó un incremento de la inflación en diciembre tras la baja de septiembre y octubre e instó al gobierno de Javier Milei a levantar el cepo cambiario antes de las elecciones de medio término de 2025.

Mediante la publicación de un artículo titulado "Salir del Cepo no tiene por qué ser inflacionario", el economista de corte liberal explicó las razones por las cuales, a su juicio, el desarme de las restricciones cambiarias es fundamental para el sostenimiento del programa oficial.

La proyección de Domingo Cavallo sobre la inflación

"El Gobierno viene ganando la batalla contra la inflación. El desafío es ganar la guerra. El éxito del Gobierno en materia de lucha contra la inflación tiene su origen fundamental en el ajuste fiscal y en la eliminación de la emisión monetaria que se debía al déficit fiscal, pero también jugó y seguirá jugando un rol fundamental el control del tipo de cambio y la reducción de la brecha", comenzó diciendo.

En cuando a la dinámica inflacionaria, el analista económico remarcó que los datos de alta frecuencia de noviembre "anticipan que probablemente la tasa mensual de inflación vuelva a ubicarse por arriba del 3% mensual". Sirviéndose de estadísticas que recaba su hijo, Alberto Cavallo, señaló que del 2,2% en octubre saltó a 2,9% en noviembre.

"Si el mismo aumento se produjera para la tasa de inflación medida por INDEC, ésta tendría que aumentar del 2,7% de octubre al 3,4% en noviembre. Algunos indicios de los últimos días de noviembre (por ejemplo, el aumento del precio de la carne), anticipan que también habrá una tendencia al aumento en diciembre", juzgó.

Bajo la perspectiva de Cavallo, el oficialismo "se muestra cauto frente a la posibilidad de eliminar el cepo justamente por temor a un salto cambiario y su impacto sobre la inflación". No obstante, consideró que cuando se decida el fin del corset, "seguramente habrá un salto cambiario, pero ello no significa que se vaya a interrumpir el proceso de desinflación sino, por el contrario, podrá significar la consolidación de la estabilidad monetaria y cambiaria".

Cavallo pide remover el cepo cambiario

"Como contrapeso a un posible salto cambiario, la eliminación completa del cepo provocaría una mayor reducción del riesgo país, facilitando el acceso a financiamiento para afrontar los vencimientos de capital de la deuda en dólares. Al mismo tiempo ayudará a que haya saldos favorables en la balanza comercial para facilitar el acceso del Tesoro a la compra, con los pesos de su superávit fiscal primario, de los dólares que necesita para afrontar el pago de lo intereses de esa deuda", planteó el ex funcionario nacional.

Y profundizó sobre esa idea: "El Gobierno, en lugar de postergar la eliminación del cepo para después de las elecciones, en mi opinión debería considerar seriamente su eliminación en los primeros meses del año próximo, para llegar a la elección con la economía estabilizada y reactivada y en franco proceso de crecimiento por inversión y aumento de productividad".

Siguiendo esa línea argumental, el denominado "padre de la Convertibilidad" aseguró que por el momento el mercado del dólar futuro convalida las expectativas de que la administración libertaria tendrá éxito a la hora de controlar el tipo de cambio en 2025 con el crawling peg preanunciado.

"La reducción de la brecha entre el CCL y el tipo de cambio fijado por el Banco Central contribuye a consolidar esa expectativa. La clave del éxito es evitar que los operadores financieros comiencen a anticipar un salto cambiario post elecciones. Para ello, a contramano de los que algunos creen, es importante eliminar el cepo cuanto antes", evaluó.

En tal sentido, Domingo Cavallo enfatizó en que la supresión de las restricciones mejorará el funcionamiento del sistema monetario con competencia de monedas ya que "el dólar podrá cumplir no sólo el rol de moneda para las transacciones comerciales sino también como vehículo para que el ahorro financie la inversión de todo tipo de empresas y, en particular, de aquellas que no puedan acogerse al régimen del RIGI".

La mirada de Cavallo sobre el cepo

Por otra parte, el consultor económico pidió que el despiece de las limitaciones a la libre circulación de capitales sea completo. Desde su óptica, mantener las restricciones para la remisión de dividendos y el pago de regalías "desalentará" el ingreso de inversión extranjera.

"La estabilidad cambiaria luego de la reunificación sólo se podrá mantener si el tipo de cambio sobreviniente se estabiliza sin que el Banco Central venda reservas. Por el contrario, la estabilidad se consolidará si el Banco Central acumula reservas sin provocar depreciación adicional del peso", opinó.

Y sumó: "Para que ello ocurra, es necesario alentar la entrada de capitales. Si la entrada de capitales es vigorosa, el Banco Central podrá, al mismo tiempo, comprar reservas y permitir la apreciación del peso que revertirá automáticamente cualquier aumento en la tasa de inflación que suceda a un salto cambiario. Este es el fenómeno típico de los planes de estabilización con libre movimiento de capitales".

Sobre el final de su análisis, Cavallo subrayó que la ausencia de obstáculos para la compraventa de divisas extranjeras "es un requisito indispensable para que la economía funcione con competencia de monedas a la peruana" y "este es el sistema monetario del que viene hablando el presidente Milei".

"Por otro lado, si se logra la estabilidad cambiaria con competencia de monedas a la peruana, la economía podrá funcionar con menos rigidez que con una dolarización completa o una convertibilidad con tipo de cambio fijo", concluyó el ex jefe del Palacio de Hacienda.

