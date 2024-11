Volvió a bajar el dólar blue y perforó la brecha del 10%

La divisa norteamericana experimentó una nueva baja, logrando reducir su diferencia con los otros dólares financieros. Esta caída representa una importante disminución en la brecha cambiaria.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Jorge Neyro quien expresó que el dólar blue “ha tenido algo de dificultad para alinearse con los otros dólares financieros, como el MEP y el contado con liquidación, pero todos estos valores han quedado por debajo del 10% en sus cotizaciones”.

Cuáles son las probabilidades de que siga bajando el dólar

Según el entrevistado, aunque podrían seguir registrándose algunas bajas, “la brecha ya se encuentra bastante reducida, entre el 5% y el 8%” y “es difícil que caiga por debajo de estos niveles, lo que sugiere que el mercado ha convergido a niveles bastante bajos y, hasta que haya cambios significativos, como el impuesto PAÍS o nuevas medidas del gobierno, este podría ser el nuevo rango de cotización”.

Por otro lado, Neyro comentó que se espera que el dólar de la tarjeta “se reduzca a aproximadamente 1.300 pesos, bajando desde los 1.650 actuales”. Y agregó: “Aunque es poco probable que este tipo de dólar converja con el resto de los tipos de cambio, sí se prevé que se abarate, lo que implicaría un alivio para los consumidores, aunque no se alineará completamente con los demás valores del mercado”.

Qué sucederá con la inflación y las reservas del Central

En cuanto a la inflación, el economista sostuvo que se espera que siga desacelerándose, pero no de manera continua mes a mes porque “sería muy difícil sostener la desaceleración que hemos visto en los últimos dos meses, del 4% al 2,7%, ya que ese ritmo implicaría una caída hacia niveles muy bajos”. Y remarcó que aunque hay señales de una desaceleración, “este proceso no será tan rápido ni tan constante, y dependerá de varios factores macroeconómicos que no se pueden prever con certeza”.

En cuanto al Banco Central, Neyro mencionó que, “está comprando reservas casi todos los días, lo que contribuye a un círculo virtuoso que puede mantener el carry trade en buena forma”. Sin embargo, “la presión sobre las reservas puede surgir por el lado del turismo o las importaciones”, continuó.

Para finalizar, Neyro agregó: “El gobierno está confiando en las exportaciones de gas y petróleo, así como en el buen clima, para que el flujo de dólares siga siendo positivo y aunque es un proceso delicado, que depende de una serie de factores fuera del control del gobierno, por el momento esta estrategia parece estar funcionando”.