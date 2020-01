Moroni anunció los aumentos al sector privado para "recuperar los sectores más vulnerados"

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dio precisiones acerca de aumento salarial para empleados privados. El mismo será una suma fija de 3 mil pesos en enero, a la que se le agregará mil pesos más en febrero. Es decir, a partir del segundo mes del año los trabajadores en blanco del sector privado pasarán cobrar 4 mil pesos más.

Como se sabía, el funcionario explicó que se trata de un monto a cuenta de futuras negociaciones colectivas. Por otra parte, explicó que están trabajando en una medida similar para el sector público, aunque recién la darán a conocer la semana que viene, dada las complejidades que tiene la administración en el Estado.

"El decreto es la primera expresión en detalle de lo que planteamos en la Ley de Solidaridad, que es recuperar los salarios de los sectores más vulnerados", consignó el ministro. Y añadió en esa misma línea: "Si planteamos que apuntamos a los sectores más bajos teníamos que tomar medidas de este tipo. No podíamos ni fijar porcentajes ni inmiscuirnos dentro de los convenios colectivos".

Durante varios tramos, Moroni insistió en recordar que no se trata de un bono. "No es tampoco una suma extraordinaria, ya queda incorporado a cuenta de lo que negocien las comisiones colectivas en las paritarias de 2020. Esto significa que en aquellos casos que hubiera aumentos previstas en las paritarias 2019 ambos aumentos se superponen, no se compensan. De modo tal que lo que está en juego acá es absorberlo en las futuras paritarias que se celebren en 2020".

Respecto de las motivaciones para tomar una medida de estilo, especificó: "Entendemos que al dar un piso, las negociaciones colectivas se pueden llevar en un modo tranquilo, pacífico. Todas las políticas que estamos aplicando es para llevar a una situación de mayor tranquilidad a la economía argentina, de modo tal que no haya situaciones de emergencia. No pretendemos reemplazar las negociaciones colectivas, sino fijar un piso".

Según estimaciones del Ministerio de Trabajo con esta medida 1.300.000 trabajadores logran recuperar la totalidad del poder adquisitivo perdido en 2019 y en las categorías más bajas esto termina siendo un incremento de entre el 7 y el 20% del salario.

En cuanto a los sectores del sector privado que quedan por fuera de este aumento, es decir, trabajadores agrarios y servicio doméstico, Moroni afirmó: "Esos rubros tienen sus esquemas de fijación de salarios y estamos convocando a sus comisiones la semana que viene".

Por otro lado, Moroni habló de una política integral de recomposición de ingresos, articulada con el Ministerio de Economía. "La política en general es mejorar el poder adquisitivo. Trabajamos sobre los ingresos y sobre los precios. Es lo que hicimos en tarifas, en transporte y es lo que estamos en materia de precios. Queremos que todo esto se mueva en un modo coherente. Para nosotros, políticas de precios y política de ingresos deben ser coherentes".

Reforma. Cuando le consultaron sobre una posible reforma laboral, Moroni respondió: "Hablar de reforma laboral tiene un condimento negativo ya por el título. En lo que tradicionalmente se ha llamado reforma laboral en Argentina, que es disminución de derechos, precarización de los trabajadores actuales, no estamos trabajando. Pero hay zonas grises que están entre el trabajo autónomo y el independiente que hay que regular".

