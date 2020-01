Estatales reclaman también el aumento salarial por decreto, pero la cifra sería más baja

El Gobierno nacional se prepara para anunciar el aumento salarial por decreto, parte del paquete de medidas que impulsa el presidente Alberto Fernández para "encender la Economía" a través de un rebote del consumo. En ese marco, se reunieron los ministros de Economía, Martín Guzmán; y de Trabajo, Claudio Moroni; con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en Casa Rosada, para ultimar detalles de la medida que se anunciaría en las próximas horas. La novedad del caso es que la suba se otorgará también a los trabajadores estatales, por lo cual su monto podría ser más bajo de lo informado inicialmente.

"Hicimos un pedido formal para que a los empleados públicos se nos contenga de la misma manera que a los privados", sostuvo este viernes 3 de enero el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital, Daniel Catalano. "El aumento saldrá por decreto. Para los estatales tiene que ser del mismo monto que para los privados. De unos 5 mil pesos a cuenta de la paritaria", planteó el sindicalista en declaraciones al programa Habrá consecuencias de El Destape Radio.

Catalano afirmó que existe "una franja de estatales" que "vive por debajo de la línea de pobreza".

"Perdimos entre un 35 y un 42% de masa salarial en los últimos 4 años. Todas las paritarias fueron a la baja", lamentó.

La posibilidad de que el aumento se extienda al sector público fue reconocida este jueves 2 de enero por Cafiero. "Queremos recomponer el bolsillo de los argentinos, pero entendemos que eso no puede poner en crisis el funcionamiento de las empresas", argumentó el jefe de Gabinete. El propio presidente reclamó esta semana moderación a los sindicatos. "Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo con el fin de lo que los empresarios no vuelvan a abusarse de los que trabajan. Pero también hay que pedir a los que trabajan que tengan en cuenta la situación. No hagamos pedidos desmedidos, todo repercute sobre la economía", sostuvo Fernández en diálogo con Radio 10.

En ese contexto, y dado que el aumento no sería un bono (como el que se otorgó a los jubilados que cobran la mínima) sino una suba mínima, fija y remunerativa, todo indica que el "piso" planteado inicialmente de 6.000 pesos pasaría a ser menor. En las últimas horas se mencionó una base de 5.000, 4.000 (según publicó el diario Clarín) y hasta 3.000 o 2.000 pesos (de acuerdo con Página/12), que regirían por los próximos tres meses hasta la reapertura de paritarias.

FF/FeL