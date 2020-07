El comercio con Brasil cayó 35% en junio y está en el nivel más bajo desde 2004

El intercambio comercial con Brasil volvió a mostrar una fuerte caída en junio. Las exportaciones cayeron 39,5% y las importaciones un 30,8%. De esta forma, el flujo de bienes entre los dos socios mayores del Mercosur llegó a US$ 1.100 millones, bajó un 35%.

Para este año, se prevé una caída del comercio bilateral del 30% de acuerdo con la consultora Abeceb, de la mano de estimaciones de PBI que fueron revisadas a la baja una vez más para para ambos países: en el caso de Argentina, la economía se contraería un 11,6% anual mientras que la economía brasilera caería un 8,5%.

"Para 2020 ahora estimamos, con datos del INDEC, una disminución del 29,6% en el flujo comercial entre Argentina y Brasil a US$ 14.474 millones, lo que implicaría una retracción en el intercambio a niveles inferiores a los del año 2005", remarcó la consultora del ex ministro de Producción, Dante Sica.

"Es factible que Brasil deje de ser el principal socio comercial de Argentina este año y sea reemplazado por China, bajo un contexto en el cual Asia ganaría participación en los flujos comerciales", agregan. Ya pasó en abril y mayo: el gigante asiático ha sido el principal socio comercial del país. "El hecho de que Brasil se encuentre en una profunda crisis económica, política y sanitaria mientras que China está mostrando indicios de recuperación en el segundo trimestre explican, en cierta medida, este cambio", analiza la consultora.

En junio, el resultado de la balanza comercial fue déficit de US$ 100 millones para nuestro país, destaca la consultora Ecolatina en base a los datos del Ministerio de Industria y Comercio Exterior de Brasil.

REAL / PESO. Las exportaciones fueron de US$ 500 millones, lo que representó sólo un 4,8% de las importaciones totales de ese país. La porción de compras a la Argentina viene en baja: fue del 6,4% de participación en junio de 2019, y del 7,2% en 2018. "Este número enciende señales de alarma. Si bien era esperable una caída, ya que la principal economía del Mercosur sufre una fuerte recesión, las ventas a Brasil cayeron casi el doble que el resto de las importaciones brasileñas (-18,5% i.a.), relegando nuestra importancia en este mercado", remarcó Ecolatina.

El frente cambiario fue clave para explicar esta dinámica dispar. El Real brasileño se depreció casi 33% en el primer semestre. El peso argentino avanzó 17,6% pero con una suba de precios del 13%. "Perdimos competitividad-precio, y el tipo de cambio real bilateral con Brasil se apreció 22% en la primera mitad del 2020. Por lo tanto, no solo estamos sufriendo un ajuste por cantidades en esta plaza, sino también por precios", agregaron los economistas de la consultora fundada por Roberto Lavagna.

La parálisis de la industria automotriz en un contexto de fuertes restricciones a la producción también contribuyó a la caída. La exportación de bienes “no-esenciales”, que además operan con estrictos protocolos que demoran -y encarecen- la producción, cumplió un rol fundamental. Las exportaciones de vehículos cayeron un 82% interanual según ADEFA en junio.

Las importaciones desde Brasil tuvieron una caída del 30,8% y fue el menor valor desde 2003. "Se observa un retroceso mayor de la economía vecina. Nuevamente la fuerte presencia de vehículos en la canasta importadora desde este país, y los importantes problemas de este sector para operar, explican la mayor caída", coincide Ecolatina.

Según las estimaciones de Abeceb, este año las ventas externas a Brasil caerían en promedio un 28,5% a US$ 7.422 millones y las compras externas un 30,6% a US$ 7.052 millones. A pesar de esta retracción del comercio, la Argentina finalizaría el 2020, por segundo año consecutivo, con un moderado superávit bilateral en torno a los US$ 369 millones (contra US$ 227 millones en 2019). La consultora aclara que son cifras preliminares que, en este contexto de incertidumbre, pueden volver a revisarse.

