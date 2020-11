Creció un 35 % el comercio electrónico

Como resultado de los nuevos hábitos adoptados durante la pandemia, el comercio electrónico se incrementó un 35 % interanual en volumen de transacciones en las Pymes en 2020. Durante los meses que duró la cuarentena más estricta, 7 de cada 10 pymes se vieron obligadas a realizar sus ventas por la web, market place, redes sociales, entre otros. Esa dinámica aceleró fuertemente el uso de este medio de ventas entre el sector del comercio minorista tradicional.

De acuerdo con el informe elaborado por Focus Market, mientras las ventas en los locales caían hasta el 70 %, crecían hasta el 300 % en formato online. Cabe señalar, igualmente, que no compensaban las ventas por volumen entre un formato y otro.

La categoría con mayor crecimiento en la participación total de ventas por comercio electrónico fue Alimentos y Bebidas con un 22 % respecto del total de los rubros relevados.

El proceso de búsqueda web previo a una compra en Pymes se da en 28 % buscadores, 24 % consulta en redes sociales, 18 % en Market Place, 13 % la web del fabricante, 10 % en Sitios Especializados, 4 % va a la web del minorista, 3 % busca información offline.

Por otro lado, un Informe de la AAMF (Asociación Argentina de Marcas y Franquicias) reveló que, dentro de los Sistemas de Entrega más elegidos para que las Pymes y comercio minorista entreguen sus pedidos se encuentran, 62 % entrega a domicilio, 17 % Pick Up (pedido para retirar en la puerta del local), 13 % Pick It (Retira en red de puntos de venta cercanos al domicilio fuera de la tienda online), 4 % Take Away (pedido preparado para llevar).

En cuarentena, el consumo con Ahora 18 creció casi 500%

Además, el 49 % utiliza Tarjeta de Crédito en la página como método de pago más utilizado para comprar online de acuerdo a la Billetera Digital CAME PAGOS. Otras formas de pago elegidas son: 30 % plataforma de cobro (mercado pago, etc), 12 % efectivo contraentrega, 4 % transferencia bancaria, 4 % billetera virtual, 1 % Criptomonedas.

De acuerdo a un Informe de Mercado Ads hoy los usuarios están más conectados, con un aumento en el tiempo de navegación del 17%; más interesados, porque la cantidad de búsquedas aumentó 39%; y más decididos, con un incremento en las órdenes de compra del 29%. 1 día de tráfico dentro del market place Mercado Libre equivale a 1 usuario navegando durante 200 años