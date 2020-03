Cuándo se cobra el Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000

Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) anunciado por el Gobierno pudieron iniciar el trámite de solicitud de este subsidio extraordinario de 10 mil pesos el pasado viernes 27 de marzo. Ahora, el secretario General de la Anses, Santiago Fraschina dio detalles de cuándo y cómo se va a otorgar este monto, así como de los plazos para seguir anotándose.

"Estamos pensando abonar el Ingreso Familiar de Emergencia para el 15 de abril, si es posible antes", expresó el funcionario este lunes 30 de marzo en declaraciones al programa Habrá consecuencias que se emite por El Destape Radio.

Fraschina precisó que casi 6 millones de personas ya se inscribieron para cobrar el subsidio, mientras que desde el Gobierno se hizo un cálculo al inicio de 3.600.000 familias beneficiarias.

La inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia empezó el pasado viernes se realiza por número de documento. En ese marco, el secretario general de la Anses pidió: "Para no colapsar la página de ANSES hay que respetar el número de DNI". "Los que reciben la AUH y la AUH por embarazo no se tienen que inscribir, se paga directo", agregó.

"Pedimos solidaridad, que no entren a la página de ANSES si no les corresponde el número de DNI", insistió el funcionario ante el gran número de solicitudes recibidas. Asimismo, aclaró: "No hay nadie de ANSES llamando ni gestores. Que quede claro que no estamos haciendo nada de eso".

Para no colapsar la página de ANSES hay que respetar el número de DNI, dijo Fraschina

Una vez se hayan recibido todas las solicitudes el organismo va a tomarse uno o dos días para entrecruzar los datos para ver si en el grupo familiar no hay alguien que reciba otros ingresos, una de las condiciones excluyentes para percibir el subsidio. "Estamos desarrollando distintos mecanismos para los que no tengan cuenta bancaria", destacó y añadió: "Una opción para los que no tienen cuenta es mandarlo a través de Correo Argentino".

Fraschina remarcó el esfuerzo que se lleva a cabo desde la Casa Rosada para conceder estos subsidios, así como el bono a los jubilados y a los beneficiarios de la AUH y la prorrogación de las cuotas de los créditos con la ANSES: "Estamos haciendo esto cuando encontramos un sistema previsional muy desfinanciado". "Querían instalar la idea de que el sistema previsional estaba quebrado y es una mentira: no quiebran. O los financiás o no, y ahora lo estamos financiando", concluyó.

BDN/FF