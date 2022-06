Falta poco para que se cumpla un año de que el Gobierno de Nayib Bukele oficializó el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. No obstante, el criptoactivo se desplomó un 65% desde noviembre y desde ya, los expertos advierten que la economía salvadoreña podría enfrentar serios problemas.

Según sostiene un informe de Bloomberg, en 2022 la nación centroamericana ya perdió casi US$56 millones en su apuesta al BTC. Eso podría no significar mucho para un Estado, pero para uno con problemas financieros como el El Salvador, todo cuenta.

Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda de El Salvador, precisó que el Ejecutivo no ha vendido los bitcoins que había adquirido por 100 millones de dólares, y que hoy valen menos de la mitad de su valor inicial. “La pérdida de valor de estos activos solo representa una parte ínfima del presupuesto nacional, asegura el funcionario del gobierno comandando por Bukele.

Bitcoin en rojo: la criptomoneda cae debajo de los US$ 21.000 alcanzando un nuevo mínimo

Sobre este tema, la economista local y consultora independiente, Tatiana Marroquín, estima que la decisión de hacer del BTC una moneda legal no ha traído los beneficios esperados. Según ella, a pesar del dinero invertido en el proyecto, “muy pocas personas han utilizado el Bitcoin”, que no ha logrado instaurarse como la herramienta de inclusión financiera que pretendía ser, señaló la economista, citada por rFi.

“Hay una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas que informa que cerca de la mitad de la población bajó la billetera porque tenía un incentivo, un bono de 30 dólares. Pero cuando se les pregunta cuántas personas se quedaron utilizando la aplicación de forma diaria, es alrededor de una persona cada 10”, señaló.

Bitcoin a la baja: ¿Es momento para comprar BTC?

Cabe destacar que uno puede comprar casi cualquier cosa con bitcoin en El Salvador. Desde tacos, hasta cargar nafta, todos los comercios reciben pagos con criptomonedas. Pero a pesar de ello, su adopción, parece no ser la esperada, según Marroquín.

Asimismo, se tenía la esperanza de que el BTC fuera usado para enviar remesas sin comisión, pero “menos del 2% de las remesas están viniendo a través de las billeteras electrónicas de criptomonedas. La mayoría de las remesas siguen viniendo bajo esquemas tradicionales”, aseguró la economista.

“Convertir el Bitcoin en moneda de curso legal y que se use para acciones diarias es totalmente un proyecto fallido”, además de ser muy riesgoso para los inversionistas internacionales, aseguró Marroquín.

Es tan riesgoso, según la economista, que podría “convertir a El Salvador en un país con un perfil de riesgo bastante alto en la región, uno de los más altos”, y eso, “no solo por el BTC; sino por los golpes a la democracia, las peleas constantes del el Presidente con el Fondo Monetario Internacional o con el gobierno de Estados Unidos”, opinó la economista.

Mientras algunas personas expresan su descontento por la depreciación de las reservas nacionales de El Salvador en BTC, otras hacen lo contrario. Tal vez los traders o los usuarios más experimentados y que han vivido “corridas crypto” en el pasado, reafirman su apoyo a la adopción de la criptomoneda.

