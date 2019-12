Cuánto van a costar servicios como Netflix y Spotify con los nuevos impuestos

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó en diálogo con PERFIL los lineamientos centrales del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que este lunes 16 de diciembre llega al Congreso. Entre ellos se encuentra un recargo del 30% en las compras con tarjeta de crédito de productos o servicios contratados que estén radicados en el exterior.

En ese marco, el precio de los servicios de streaming, antivirus, aplicaciones pagas de Google Play e iOS, servicios de streaming o suscripciones de videojuegos o plataformas de almacenamiento van a experimentar un aumento cuando entre en vigencia la ley, por más que las mismas estén pesificadas y ya paguen IVA.

Dos de las plataformas online más utilizadas en nuestro país son Netflix, para consumir contenido multimedia, y Spotify, para la reproducción de música vía streaming.

De ese modo, si el tributo se traslada a las tarifas los tres planes de Netflix van a presentar los siguientes incrementos:

Lo mismo va a suceder para los usuarios que tengan contratado alguno de los planes de Spotify. En este caso las tarifas quedarán del siguiente modo:

La postura de Cafiero es que este impuesto no solo permite recaudar, sino que también beneficia al turismo nacional. No obstante, los usuarios expresaron su malestar en las redes sociales ante los inminentes aumentos de las cuotas de estos servicios.

Entiendo que esto no es igual, no es solo 30%mas para el que quiera viajar, este aumento es para todo lo que se paga en dólares, remedios importados, Stotify, Netflix,suscripciones, glovo,..etc..es una devaluacion del 30%, o no es asi?