Dante Sica: "Nos hubiese gustado avanzar en la modernización laboral"

por Juan Pablo Álvarez

Ante un centenar de empresarios que forman parte de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se lamentó por no lograr una de las reformas que hubiese querido llevar adelante al gobierno de Cambiemos pero que no pudo: la reforma laboral. En ese sentido, el funcionario señaló: "Nos hubiese gustado avanzar mucho más en materia de modernización laboral. Lamentablemente, las condiciones políticas no nos han permitido avanzar".

Respecto de las “condiciones políticas”, Sica acotó: “Muchas veces, el sector sindical cuando escucha modernización laboral piensa que vamos contra ellos y, al contrario, lo que queremos es tener el empleo fortaliecido”.

En relación a esto último, el ministro agregó: “Con leyes laborales que dicen que protegen a los trabajadores, generamos 4 millones de trabajadores informales. Que no tienen ningún tipo de derecho, que el día que llueve no tienen trabajo y tienen paritarias todos los días”.

"No queremos volver a caer en los fracasos diarios de gobiernos anteriores. Estamos trabajando lento pero seguro" @dante_sica Ministro de @PRODUCCION_ARG #CS19 pic.twitter.com/oEju9n2PsY — CAC (@CACteinforma) June 11, 2019

Por otra parte, se refirió al “costo argentino” y consideró: “Tenemos que hacer reformas importantes. Tenemos que abrir mucho más nuestra economía e integrarla mucho más al mundo. No puede ser que seamos una economía tan cerrada. Tenemos sectores industriales con poca relación con las cadenas de valor”.

En materia impositivo, afirmó: “Seguir avanzando en la reforma fiscal, falta mucho para hacer y ya el año que viene vamos a sentir mucho más la baja de impuestos”.

También, con la meta de mejorar la competitividad exportadora, Sica enfatizó: "Tenemos que dar entre todos una batalla contra los sistemas de logística mal aplicados".

Además, el funcionario destacó la importancia de las leyes que salieron en el último tiempo en favor de la lealtad comercial y puntualizó: “Logramos romper el monopolio de Prisma”, en relación a lo que tiene que ver con pagos electrónicos.

En cuanto a la economía de los próximos años adelantó: “El futuro es el comercio electrónico”.

Sica compartió panel con el jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta y con Guillermo Dietrich, empresario y padre del ministro de Transporte de la Nación. El marco fue el Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios, organizado por la CAC.

Larreta, por su parte, destacó el trabajo que se viene haciendo en Ciudad para reducir impuestos y afirmó que vienen trabajando para Ingresos Brutos tenga impacto solo en la venta final y que no siga siendo un tributo en cascada.