Guillermo Dietrich (padre): "Hay productos que cuando llegan a la góndola valen 16 veces más"

por Juan Pablo Álvarez

Padre del ministro de Transporte de la Nación y empresario del sector concesionarias de autos, Guillermo Dietrich es también dirigente gremial de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) Desde ese, rol dio lugar a la apertura del II Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios. En su discurso, tuvo palabras sumamente elogiosas para la administración de la que forma parte su primogénito pero también deslizó su molestia por problemas de competitividad.

“Los argentinos vivimos una coyuntura que no es fácil en materia económica. Pese a la desaceleración de las últimas semanas, la inflación sigue siendo elevada, mientras que la actividad continúa débil y las tasas de interés golpea a las empresas”, protestó el ejecutivo.

A continuación, para equilibrar, Dietrich padre mencionó: “En este contexto, debemos reconocer los esfuerzos del Gobierno para revertir la situación, como ser la firme intención de eliminar el déficit fiscal y otros males que nos aquejan y podemos resumir en el costo argentino”.

El costo argentino, más allá de la herencia

El empresario además citó un estudio que realizó la CAC respecto de cómo se elevan los costos por ese “costo argentino”. “Hemos tomado productos que cuando llegaban a la góndola valían 16 veces más que cuando el productor lo tenía en la mano”. Asimismo, ejemplificó también con el rubro que más conoce: los autos. “Un auto, que no es de mi marca, lo traés de Francia al puerto de Zárate y el flete sale 980 dólares con etiqueta. La misma marca de Brasil a Zárete sale 2800 dólares”. En tanto confió en que esto se va a resolver gracias a los esfuerzos de “laburantes, Gobierno y empresarios”.

Luego de una serie de elogios para el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y Dante Sica (quienes estaban en el panel), el dirigente de la CAC habló del inicio de los males de Argentina en una sintonía similar a la que utiliza el Gobierno: culpando al peronismo de manera tácita. “Hay un cortoplacismo que padecemos hace décadas. Yo nací en 1944 y en ese año Argentina estaba entre los mejores países del mundo, después no sé que pasó. Saquen las conclusiones ustedes”.

Dietrich cuestionó al “populismo” y también tuvo palabras críticas para la prensa: “Yo al periodismo lo adoro, pero ellos no quieren una buena noticia en la primera plana”. Entre sus palabras complacientes para Larreta, mencionó que gracias a su gestión cambió su forma de manejar en moto ya que, según su relato, antes miraba a 4 metros para no agarrar pozos y ahora puede mirar a 20 metros de distancia por considerar que ya no hay baches en CABA. El padre del ministro de Transporte también elogió las últimas medidas pro consumo de Nación, entre ellas el Ahora 12, la mesa exportadora y los planes de venta de autos.

