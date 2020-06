Deuda: los bonistas presionan a la Argentina por un "último esfuerzo"

Noticias Relacionadas El FMI confía en que el Gobierno y los bonistas llegarán a un acuerdo por la deuda

Los grupos más conciliadores en la negociación de deuda aseguraron que el diálogo se mantiene y esperan que se acorte la brecha. El grupo más duro, en cambio, liderado por Blackrock, parece más cerca de la opción del litigio. Este viernes vence la oferta aunque la negociación volverá a prolongarse.

"La más reciente propuesta conjunta de nuestro grupo incluye mejoras significativas para Argentina en comparación con nuestras propuestas anteriores. Demuestra nuestro compromiso para trabajar con la Argentina y está diseñada para poner al país en el camino de la prosperidad sustentable", señaló el Argentina Exchange Bondholder Group, el grupo de los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010.

En línea con algunas lecturas de mercado, los bonistas consideran que un acercamiento más por parte de la Argentina sería menos costoso que el default. "La Argentina prestó atención a lo que pedían los acreedores pero aún así tenemos diferencias. Vamos a ver si podemos acercarlas o no en los días que vienen", dijo el presidente Alberto Fernández y aseguró que el default venía de la administración anterior.

El grupo de los bonistas que entraron a los canjes, que tiene como representante visible a Dennis Hranitzky, el ex abogado de Paul Singer, se desmarcó de su compañero de oferta, el Ad Hoc Bondholder Group, liderado por el fondo Blackrock e integrado también por Fidelity, entre otros.

En un comunicado emitido después de que se cayeran los acuerdos de confidencialidad, el grupo de Blackrock sostuvo que "ha hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo viable con el gobierno argentino. A pesar de nuestros esfuerzos, las autoridades han optado por profundizar innecesariamente el deterioro económico actual al rechazar nuestra propuesta para una solución sensata y sostenible al problema de la deuda".

El ministerio de Economía dio a conocer su propuesta no oficial -porque no se registró ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador del mercado de valores de EE.UU.- y también las contrapropuestas recibidas de los bonistas. La del Ad Hoc Bondholder Group y Exchange Bondholders está más lejos de los US$ 50 máximo de valor presente neto que busca pagar el Gobierno, que sumó un cupón atado a las exportaciones para mejorar la propuesta.

Ese límite es también el que marcan en el Fondo Monetario Internacional para que la deuda sea sustentable. El Gobierno asegura que no puede moverse más allá de esa cifra, aunque incorporó el instrumento de recuperación de valor a partir de 2026, si las exportaciones superan los US$ 65 mil millones al año.

El grupo de Blackrock pretende US$ 55, mientras que el tercer grupo que participa de la negociación, el Comité de Acreedores de la Argentina, maneja una oferta más baja, con un máximo de U$$ 51 de VPN.

Litigio. "Las autoridades han elegido permanecer en incumplimiento de pagos (default), incrementando los riesgos de deterioro económico en una economía que tiene necesidades urgentes de nuevas inversiones y acceso a los mercados internacionales de capital", agrega el comunicado del grupo de Blackrock, frente al que había intercedido el gobierno de México y también el de Estados Unidos, a pedido de Alberto Fernández.

"Con la propuesta más reciente se le ha ofrecido a Argentina una oferta de reestructuración de deuda integral y sostenible por parte de los mismos inversores que apoyarían al país en las próximas décadas. El gobierno ha decidido alejarse de esa solución. Dado el fracaso de las negociaciones, nuestro Grupo está considerando todos los derechos y recursos legales disponibles en nuestra capacidad como fiduciarios para los millones de ahorradores que servimos en todo el mundo", anticiparon frente a la posibilidad de recurrir a los tribunales.

