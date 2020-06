El FMI confía en que el Gobierno y los bonistas llegarán a un acuerdo por la deuda

El Fondo Monetario Internacional expresó este jueves su confianza en que Argentina llegue a un acuerdo por la reestructuración de la deuda pese a las tensiones que surgieron en las últimas horas entre el gobierno y algunos grupos de acreedores, al tiempo que el organismo negó que el país haya solicitado un nuevo desembolso del préstamo stand by para concretar un pago a los bonistas.

La postura fue planteada por el vocero del FMI, Gerry Rice, quien manifestó sobre la renegociación que “nosotros, por supuesto, estamos siguiendo los desarrollos muy de cerca”.

En ese marco, Rice sostuvo que en el organismo “esperamos que todas las partes involucradas continúen comprometidas y sigan negociando activamente con miras a llegar a un acuerdo".

No obstante, el portavoz señaló que “como hemos dicho antes, las negociaciones entre las autoridades argentinas y sus acreedores son un asunto que le compete a la Argentina y esos tenedores de bonos”.

El Gobierno apunta contra reclamos de acreedores y se "planta" en una oferta de U$S 50

Consultado acerca de si Argentina le había solicitado al FMI un desembolso dentro del programa stand by otorgado al país en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, por US$ 57.000 millones, con el fin de efectuar un pago a los acreedores, Rice aseguró que “no, no se hizo tal requerimiento, quiero ser claro acerca de esto”.

Las declaraciones de Rice son la primera manifestación pública del FMI luego de que ayer el gobierno admitiera que las negociaciones con los acreedores se empantanaron y que aún sigue habiendo una distancia importante para cerrar un acuerdo.

Fuentes oficiales comentaron que “la distancia con algunos grupos de bonistas es muy importante, especialmente con BlackRock”, y alegaron que "la propuesta de este grupo tiene un costo insostenible para Argentina”.

El miércoles a la tarde vencieron los acuerdos de confidencialidad que se habían firmado con los grupos de acreedores tras lo cual el Gobierno detalló su última propuesta a los bonistas -que no es “oficial” porque no se registró en el mercado de EE.UU.- y aclaró cómo funcionará el cupón atado a las exportaciones con el que busca endulzar la oferta para generar más adhesión.

Por su parte, BlackRock sacó un duro comunicado en el que destacó que "a pesar de que realizamos más mejoras a la propuesta, las autoridades han optado por permanecer en un estado de incumplimiento, arriesgándose a daños adicionales inmediatos y a largo plazo", dejando así abierta la puerta de recurrir a la vía judicial.