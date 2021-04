Dólar blue: continuó su racha alcista y hoy cotizaba a $ 152

El dólar blue siguió con su racha alcista, y subió hoy $ 5 ya que cotizaba a $ 152.

Esta suba viene de hace varios días y la cotización del paralelo había alcanzado esta mañana a $ 151, cuatro pesos más que ayer, cuando cerró en $ 147, pero por la tarde volvió a subir.

El blue se mantuvo por varios meses en valores de equilibrio bajos, alrededor de $ 140, con una brecha importante con el dólar solidario, que hoy cotizaba en $ 162,11.

El pico más alto del paralelo se dio en octubre del año pasado cuando alcanzó a $ 195.

Compras del Central

La menor demanda de dólares favoreció que el Banco Central recuperara reservas, que ya superaron los u$s 40.000 millones.

Ayer, por las liquidaciones del sector agrícola, el BCRA adquirió u$s 70 millones; en la semana pasada ya lleva comprados u$s 826 millones; en lo que va del mes sumó u$s 1,230 millones, y en el año acumula adquisiciones por u$s 3.500 millones.

El BCRA, dirigido por Miguel Pesce, lleva comprados en el año u$s3.500 millones.

Pero también, con la idea de mantener los tipos de cambio de los dólares financieros planchados, el Gobierno estuvo vendiendo bonos en dólares para luego convertir esos dólares en pesos.

Los dólares financieros

Pero esta semana los tipos de cambio como el blue y los financieros comenzaron a moverse al alza en esta semana.

Hoy, el dólar bolsa cotizaba $ 146,40, 0,5% más que ayer, y el contado con liqui, $ 152,38, un 0,4% más que el jueves.

El mayorista aumentó 6 centavos y quedó en $ 93,13.

Por su parte, el minorista del Banco Nación no se movió y estaba en $ 92,25 comprador y $ 98,25 vendedor. El euro cotizó $ 15,50 para la compra y $ 17,50 paraa la venta.