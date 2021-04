El Gobierno reconoció que "el aumento de retenciones está en análisis"

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró esta mañana en declaraciones a El Destape Radio que "El aumento de retenciones está en análisis". La funcionaria se refirió al aumento de los precios internacionales de los commodities y a cómo vienen impactando en el aumento de precios al consumidor.

"Nos preocupa el dato de que una familia necesite 60.784 para no ser pobre", indicó la funcionaria y agregó: "nos preocupa la inflación". Siguiendo la línea de análisis que ha expresado en ocasiones anteriores, Español manifestó que "las presiones en el precio de los alimentos las tiene todo el mundo". Según su mirada, "Argentina produce alimentos y los exporta. El problema es desacoplar los precios de exportación del precio interno", manifestó.

Las declaraciones surgen en un momento en que hay tensiones manifiestas entre el campo y el gobierno. En las últimas semanas ya se habló desde el ejecutivo de "controlar" las exportaciones de carne para evitar nuevas subas. Y como era de esperar, el campo salió con los tapones de punta.

Por caso, los representantes de la Mesa de Enlace, firmaron una carta conjunta esta semana mostrando su "voz de alarma" al reconocer que el gobierno pretende "la reinstauración de mecanismos de probada ineficacia como el registro de exportaciones que dan lugar a la arbitrariedad manifiesta de las decisiones gubernamentales", dijeron.

La Mesa de Enlace "en alerta" por los controles a las exportaciones

Y entre otras cosas desde el campo manifestaron "estar abiertos al diálogo" para tratar este u otros temas, pero no han sido convocados al momento para tratar este u otros temas.

En este marco es que surgen estas nuevas declaraciones de la Secretaria de Comercio Interior sobre un posible cambio en las alícuotas de las retenciones.



En diálogo con El Destape Radio, la funcionaria indicó: "Para desacoplar los precios de exportación del precio doméstico hay que tomar medidas como los cupos, las retenciones o las declaraciones juradas", y agregó que "el aumento de retenciones está en análisis".

Entre otras cosas graficó el aumento de los precios: “El girasol en un año subió 135% en dólares. Lo mismo pasa con la soja y el maíz. Todas esas presiones son mayores", admitió.

Bajo la mirada de Español, "hay 2 elementos que cuando se hizo el presupuesto no tenían esta magnitud: la segunda ola (de coronavirus) y la suba de los precios internacionales", explicó.

Imbatible: la soja superó los u$s 540 y rompió el récord de los últimos 7 años

Pese a estos eventos que no fueron considerados cuando se armó el presupuesto, Español aseguró que "La previsión de inflación sigue siendo la del presupuesto". Sin embargo, cada vez son mas los analistas y economistas que indican la imposibilidad de cumplir con la meta del 29% cuando en el primer trimestre se superó el 11%.

Español también habló sobre el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), que vencerá en los próximos días, y que pide información de precios, ventas y stocks.

"El SIPRE apuntaba a unas 500 empresas y ya hay arriba de 100 empresas que completaron la información", explicó.

La funcionaria también habló de la carne: "Estamos trabajando para que frene el aumento de la carne, con el sistema de declaraciones juradas para exportar y otras medidas", justificó.



Español sigue mostrando una posición que no admite concesiones. "No me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haga falta para cuidar los precios". No hay dudas que se lo dice al campo. Habrá que ver que respuesta elaboran las entidades ruralistas.

LR