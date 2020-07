Economía refuerza la idea de oferta 'final' y busca quebrar a los bonistas

“Es la oferta definitiva. Hay muchas señales en ese sentido”, insisten en el Gobierno pese a la resistencia de los grupos duros de bonistas, que consideraron que la última oferta es un avance pero esperan más. Gobierno y voceros de los fondos aseguran que no hubo contactos con los representatnes de los grupos Ad Hoc y Exchange de bonistas, aunque en el mercado señalen lo contrario.

Para las fuentes oficiales, hay una señal clara de que no habrá nueva oferta: la ley de canje local que se prevé enviar el jueves al Congreso. Esa oferta –para los bonos bajo legislación nacional– tendrá el mismo trato que la que se extendió a los bonistas bajo ley extranjera. “Equipara el tratamiento con los bonistas del exterior y una vez que ese tren –legislativo– empieza a andar, no hay forma de pararlo”, grafican en el Ejecutivo. Según las estimaciones de Ecolatina, hay US$ 15 mil millones en manos de inversores bajo ley argentina.

“Aplicando igual tratamiento, la diferencia entre la primera y la última propuesta supone desembolsos adicionales a 2023 por US$ 500 millones (ascenderían a US$ 2.600 millones) y de US$ 21.000 millones tomando todo el horizonte temporal de la deuda. Además, las necesidades financieras quedarían por debajo del 2% del PBI para todos los años”, indicó la consultora, que recuerda que resta la negociación con el principal acreedor externo del país, el FMI, que en el esquema original suman desembolsos por US$ 49.000 desembolsos concentrados entre 2022 y 2023.

La credibilidad y la sustentabilidad también están en juego. Tanto el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguraron que no se puede ofrecer más. Pero los bonistas “duros”, representados por BlackRock y el ex abogado de NML Capital (el fondo de Paul Singer), Dennis Hranitzky, aseguraron después de la nueva oferta que “es un paso en la dirección correcta”.

“Sin embargo, se queda corta de una propuesta que los acreedores más significativos de Argentina pueden apoyar. Ni el Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos ni el Grupo de tenedores de bonos Exchange fueron consultados en cuanto a los términos de la propuesta”, indicaron en el comunicado conjunto.

Cambios. La nueva propuesta concede el marco legal adquirido a los bonistas reestructurados, lo que apunta a quebrar a ese núcleo duro donde BlackRock lidera la resistencia. “Plantea algunos cambios legales más beneficiosos para los acreedores. El principal es que le mantienen las condiciones contractuales de los bonos originales (las famosas CACs), un reclamo los tenedores de los bonos indenture 2005 hicieron presente desde el inicio”, analizó Ecolatina.

El umbral de aceptación está en 50% y los que entren al canje reciben el bono del 1%, un instrumento líquido, títulos performing –los nuevos bonos– y la cláusula RUFO (que les da derecho a reclamar lo mismo si se mejora la oferta), recuerdan en el Gobierno.

Los tres grupos de bonistas que participaron de las negociaciones representan el 40% de los bonos. El piso de 50% busca poner presión y romper lo que en Economía ven como una “cartelización” de algunos bonistas.

Venta. Los grandes bancos de inversión comienzan a ofrecer el canje de deuda a sus clientes, muchos tenedores de títulos que no se identificaron cuando Argentina habilitó la opción. “Hasta ahora no lo habían hecho porque no era la oferta definitiva. O lo ofrecían con pocas ganas”, reconocen en el Gobierno. “Ahora los bancos se pusieron la oferta al hombro y salen a vender con otra actitud”, aseguran.

El FMI aboga por más gasto público

El FMI consideró que el gasto público de los países deberá mantenerse elevado, hasta tanto “se haya asegurado una salida duradera de la crisis” provocada por la pandemia. “Es necesario que el gasto público siga estando de apoyo y que sea flexible hasta que se haya asegurado una salida duradera de la crisis”, señalaron Gita Gopinath, economista jefe del Fondo y Vitor Gaspar, director del Departamento de Finanzas Públicas.

Ambos directivos indicaron a la prensa, en Washington, que las políticas de respuesta a la emergencia sanitaria “también contribuyeron a que la deuda pública global llegue a su máximo nivel en la historia y se ubique por encima del 100% del PBI global”.

“Todavía no estamos fuera de peligro”, advirtieron y, a la vez, señalaron que “si bien la trayectoria de la deuda podría seguir aumentando, una reducción de la presencia fiscal más temprana de lo justificado representa un riesgo aún más grande para la recuperación, con mayores costos fiscales a futuro”.