Economistas cuestionan cómo se financiarán los anuncios con "tufillo electoral" de Macri

A. Bonino y B. Defoix

Las medidas económicas que presentó este miércoles 14 de octubre el presidente Mauricio Macri tras la derrota electoral son "insuficientes" para compensar la inflación provocada por la devaluación. Los anuncios no tendrán "efecto en la reactivación del consumo" y no queda claro "cómo se van a financiar", aunque seguramente requerirán ayuda y aprobación del FMI. Así lo resumen los economistas consultados por PERFIL tras la conferencia brindada por el jefe de Estado esta mañana en Olivos.

"Las medidas que tomé son porque escuché lo que me dijeron el domingo", expresó este miércoles el mandatario, luego de reconocer su responsabilidad en el mal desempeño que tuvo su espacio en las elecciones primarias. El jefe de Estado anunció un aumento del salario mínimo, lo que supone el segundo en este 2019. Para definir el porcentaje final de suba, el Gobierno va a convocar al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, del que participan el Estado, los trabajadores y las empresas.

Para Alejandro Vanoli, exdirector del Banco Central de la República Argentina​, este anuncio es "parcial porque no contempla todavía a un universo de afectados como son los jubilados", un sector que hasta la propia Elisa Carrió le remarcó que debía atender. Para el economista es, además, "insuficiente" porque "la mejora en los haberes y en el mínimo no imponible no compensa el rebrote inflacionario por la devaluación de estos días, ni tampoco de lo que se perdió a lo largo de 2018 y 2019".

"No se entiende por qué recién ahora se acuerdan de los problemas de las Pymes y de los ingresos. (El anuncio) tiene un tufillo electoral y hoy la percepción de la ciudadanía y de los mercados es que son medidas que no son consistentes y que lejos de ser una solución muestran a un Gobierno que no sabe cómo salir de la crisis en la que se metió", analizó en diálogo con PERFIL el titular de Synthesis Argentina, y recalcó que si el Gobierno apuesta a una recuperación de la demanda "esto es insuficiente".

De acuerdo a lo anunciado por Macri, los trabajadores que pagan el Impuesto a las Ganancias tendrán un 20% de aumento del mínimo y la deducción especial a partir de los cuales pagan el impuesto los jubilados y los empleados en relación de dependencia. Esto permitiría una mejora en el sueldo de bolsillo de alrededor de 2.000 pesos por mes. Además, habrá una devolución por los impuestos ya pagados en el año, del orden de 12.000 pesos para una familia tipo casado con dos hijos con un salario bruto de 80.000 pesos al mes. Las Pymes también se verán alcanzadas por las medidas económicas. La AFIP lanzará un plan que les da 10 años de plazo para ponerse al día a las pequeñas y medianas empresas (y también a los autónomos y monotributistas).

Agustín D'Attellis, de la Gran Makro, cree que el anuncio "busca generar alguna calma en el mercado financiero", pero "el impacto es prácticamente nulo" porque "es darle una aspirina" a un paciente terminal. "El problema de hoy es de una fuerte crisis de confianza, es monetario con tasas de interés descontroladas. Y salen a contestar con un paquete de medidas fiscales que no tiene absolutamente nada que ver, que no compensan el impacto negativo que está sintiendo la población", argumentó a este medio.

Según el exasesor de Axel Kicillof, estas medidas tienen, además, un costo fiscal "que en ningún momento se aclaró cómo se va a financiar". "Ayer corrió un rumor que se iban a subir las retenciones de los granos a 4 o 6 pesos. El ministro de Agricultura salió a desmentir esto y no se aclaró nada. Es de esperar que se le vaya a pedir un perdón al FMI por incumplir con la meta del 0.3 por ciento del producto en términos de déficit primario porque te alejás de las metas fiscales", subrayó.

Para Andrés Asiaín, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el anuncio "no va a tener un efecto importante en la reactivación del consumo" porque "mientras se dan estas transferencias a cuenta del Estado, a través de la suba del dólar el mercado le va a sacar a la población un porcentaje importante de la plata que tiene porque van a aumentar los precios".

Por su parte, el economista Roberto Cachanosky consideró que el anuncio del Presidente busca lograr una mejor performance de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de octubre y calmar la situación financiera del país, pero que el mandatario no lograría su cometido: "Quiere generar mayor ingreso en la población bajando impuestos en algunos casos o revoleando planes sociales de nuevo. Está tratando de recuperar parte del voto perdido por la disminución del poder adquisitivo de la gente pero no es un plan económico que genere confianza", explicó a PERFIL.

Cachanosky consideró, también, que el FMI va a ser flexible con la Casa Rosada ante las medidas: "No creo que vaya a hacer problema, el Fondo puso la plata para ver si ganaba Macri y no le está resultando". Sobre de dónde podría sacar el Gobierno el dinero para llevar adelante estas modificaciones, precisó: "Dijeron que iban a reasignar partidas presupuestarias pero no aclararon cuáles. Sin saberlo pero partiendo de la buena fe, podría ser que calculen que van a compensar la menor recaudación a través del consumo".

Por otro lado, el economista sostuvo que el discurso de Macri no tendría porqué provocar un aumento de la inflación o problemas con la cadena de pagos, sino que serán la suba del tipo de cambio y las remarcaciones de precios que hubo en los últimos días los causantes de ese incremento.

