El Banco Central anunció flexibilizaciones para que las empresas puedan pagar sus deudas en dólares

El Banco Central anunció flexibilizaciones para que las empresas privadas puedan desendeudarse en dólares, pero atendiendo siempre a las necesidades de divisas de la entidad.

Por un lado, el organismo que preside Miguel Pesce anunció con antelación la prórroga (que vencía el 31 de marzo) hasta el 31 de diciembre del punto 7 de la Comunicación A7106 (que establece que se podrá obtener el 40% de los dólares para cubrir los vencimientos de capital si se logra refinanciar con deuda el 60% restante con una vida promedio de dos años).

YPF obtuvo el apoyo de acreedores clave para lograr el canje de bonos 2021

La entidad explicó que el anuncio adelantado es “para que las empresas puedan encarar sus programas de reestructuración, dentro del lineamiento que permite acceder al mercado de cambio por el 40% del vencimiento y el resto del capital refinanciado con un nuevo endeudamiento externo con una vida promedio de 2 años”.

Las empresas puede aplicar el cobro de divisas por exportaciones para cancelar deuda.

También elevó de u$s 1 millón a u$s 2 millones mensuales los vencimientos que deben ser reprogramados y “libera de esa obligación a las empresas que a lo largo de 2020 hayan reestructurado sus deudas bajo la misma indicación del BCRA y que este año enfrenten vencimientos de esas reprogramaciones. Tampoco están alcanzados los vencimientos de los nuevos desembolsos de préstamos ingresados a partir de 2020”.

Más dólares en el Central

El Directorio del BCRA tomó estas decisiones acordes con la mejor disponibilidad de divisas y como paso de transición hasta la liberación total, para que este año logren exitosamente la reestructuración las 35 empresas alcanzadas”.

Solamente entre enero y lo que va de febrero, con la fuerte baja del dólar paralelo y la mayor afluencia de divisas al mercado, el Central logró sumar a sus reservas más de u$s 1.200 millones. Ayer, las reservas totalizaban 39.507 millones, muy cerca de los u$s 40.000 millones, aunque las reservas de libre disponibilidad siguen siendo bajas, de alrededor de u$s 6.000 millones, según estimaciones del mercado.

El BCRA flexibilizó ciertas regulaciones para el pago de deuda en dólares porque ahora tiene más reservas.

El organismo afirmó que “en la primera etapa, ninguna empresa del conjunto de cuarenta alcanzadas tuvo dificultades para cumplir con el pedido del BCRA”.

Y agregó: “Para facilitar el proceso que se viene desarrollando en forma exitosa, permitiendo el desendeudamiento externo de las empresas en un marco sostenible, el BCRA permitió que las empresas puedan acceder al mercado de cambios con una antelación de hasta 45 días corridos a la fecha de vencimiento para cancelar capital e intereses de deudas financieras”.

El Banco Central compra dólares y recupera reservas

Exportaciones

También aclaró que las empresas pueden aplicar el cobro de divisas por exportaciones para cancelar capital e intereses de deudas reestructuradas. “Ese mismo beneficio está disponible para la nueva deuda o las inversiones directas”, indicó.

“En el mismo sentido, la última medida tomada por el BCRA facilitó a las empresas exportadoras que emitan Obligaciones Negociables en el exterior, a que una cuarta parte pueda ser suscripta por personas jurídicas que tienen dólares depositados en el país”, agregó.