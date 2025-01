El Banco Central compró US$ 79 millones pero las reservas volvieron a caer

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar divisas en el mercado cambiario pero las reservas internacionales hilvanaron la tercera caída consecutiva. A pesar de que la entidad financiera adquiere dólares a diario, no logra traducirlo en un crecimiento de sus tenencias.

Este miércoles, la autoridad monetaria terminó la rueda con un saldo positivo de US$ 79 millones y, de esta manera, extendió la racha compradora a once ruedas. Según cálculos del operador de cambios Gustavo Quintana, en enero lleva comprados US$ 1.297 millones.

Moody's mejoró la calificación de las deudas de CABA, cinco provincias, bancos y empresas

El Banco Central compra dólares pero caen las reservas

Las operaciones de la jornada ubicaron las reservas brutas en US$ 30.614 millones, lo que refleja un retroceso de US$ 89 millones en la comparación diaria. Cabe destacar que el BCRA había comenzado la semana con US$ 31.039 millones, por lo tanto la merma asciende a US$ 425 millones.

Fuentes del mercado financiero explican el fenómeno de compra de divisas con caída de tenencias por la salida de dólares por importaciones, pago de deuda extranjera tanto del gobierno nacional como de los estamentos provinciales y la intervención del Central en el MEP y CCL.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcó que el volumen operado de los bonos AL30 y GD30, que se utilizan para obtener moneda extranjera a través de su compraventa, "volvió a marcar un nivel cercano al récord de le era Milei, lo que sugiere que el Central sigue con presencia en el tipo de cambio financiero con el fin de contener su volatilidad".

"En concreto, ayer se operó un volumen de US$ 247 millones, y ya promedia US$ 215 millones en las últimas 3 ruedas, lo que contrasta con los US$ 72 millones operados en las 10 ruedas anteriores. Recién hoy por la tarde conoceremos los datos monetarios que nos permitirán inferir cuál fue la intervención del viernes pasado", apuntaron desde PPI.

A propósito de la cotización de los segmentos bursátiles, el MEP avanzó 0,1% a $1.164 y el contado con liquidación creció 0,9% a $1.194. Por su parte, el blue experimentó un retroceso de 1,21% y cerró a $1.225 luego de tocar los $1.250 el lunes pasado.

Por otra parte, el riesgo país, que mide la sobretasa que paga la Argentina por endeudarse en el exterior, registró un alza de 3,11% y quedó al borde de los 600 puntos básicos: 597. Este comportamiento se explica por una caída en la cotización de los bonos soberanos.

El mercado espera una baja de tasas del Banco Central

El Banco Central anunció que reducirá la tasa de devaluación mensual de 2% a 1% a partir del primer día hábil de febrero. La medida busca reforzar la baja escalonada de la inflación y balizar el sendero hacia la eliminación del cepo cambiario.

"En un contexto de recuperación de la actividad económica y aumento estacional de precios, tanto la inflación de los últimos meses como las observaciones de alta frecuencia confirman una inflación observada a la baja y por debajo de las expectativas relevadas en el mercado", remarcaron desde el ente conducido por Santiago Bausili.

El BCRA apuesta a la apreciación del peso para controlar la inflación y estabilizar la economía

Al mismo tiempo, destacaron que el ajuste para el tipo de cambio -conocido en la jerga como crawling peg- "continúa cumpliendo el rol de un ancla complementaria en las expectativas de inflación". A ello se suma el ancla fiscal, con reducción del gasto público, y el ancla monetaria, cristalizada en la política de emisión 0.

Para el analista financiero Andrés Reschini, la desaceleración anunciada del crawling peg "no sorprendió al mercado" ya que se daba por descontado en los contratos de dólar futuro. Sin embargo, el consultor de F2 Soluciones Financieras consideró que "resta saber qué destino tendrán las tasas".

Coincidieron los expertos de Rava Bursátil al expresar que "el mercado espera que luego de este dato se dé una baja de las tasas de referencia, tanto en Lecap que podrían comprimir aún más su rendimientos, como también en el mercado de Rofex".

"Si bien esto en el corto plazo puede darle volatilidad en el tipo de cambio, en el largo plazo es positivo pensando en seguir estabilizando las variables macroeconómicas pensando en una eventual salida del cepo", destacaron en su último informe.

MFN / Gi