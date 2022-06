El Banco Central hizo una fuerte compra de dólares y cumplió con un pedido del FMI

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este jueves US$ 536 millones y cerró el mes con un saldo positivo de US$ 950 millones. En el semestre el resultado se ubica por encima de los US$ 1.800 millones, cumpliendo con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en relación con la acumulación de reservas.

Este miércoles, la autoridad monetaria había comprado US$ 580 millones, la cifra más alta de la actual gestión, solo superada por los US$ 700 millones del 20 de diciembre del 2016, durante el anterior gobierno.

El Banco Central pidió más dólares a los agroexportadores para cumplir con el FMI

El cambio en la tendencia se dio luego de que, este lunes, entró en vigencia una nueva normativa para el acceso al mercado de cambios de empresas importadoras, incluidas en la Comunicación “A” 7532.

"El objetivo es fortalecer las reservas. Siempre que se toma una medida de este tipo hay una reacción inmediata de los mercados que va en un sentido y las reservas van en otro, hasta que se van acomodando. La reacción en los días eran las esperables", afirmó ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la que dijo que esperaba que "en las próximas semanas este proceso continúe".

Cómo terminó el dólar en junio de 2022

En el último día de junio, el dólar blue anotó hoy su primera baja en dos semanas y cerró en $238 en la punta vendedora en promedio en la "city", aunque acumuló una suba de $31 durante junio, su mayor avance mensual en el año, equivalente a un aumento de 15% en el mes.

Al finalizar el mes, la brecha cambiaria entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 90,1%.

El dólar sin impuestos subió a $130,44 de acuerdo al promedio en las principales entidades del sistema financiero y en el Banco Nación el billete ascendió 25 centavos, a $130 para la venta. El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos, trepó 75 centavos en promedio, a $215,23 y el mayorista aumentó 19 centavos, a $125,23.

Entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación ascendió 0,9% hasta los $253,38, marcando un nuevo récord nominal histórico, y la brecha con el tipo de cambio mayorista trepa al 102,35%.

El dólar MEP o dolar bolsa subió 1,4%, hasta los $249,20, y la diferencia de la brecha con el tipo de cambio oficial llegó al 99 por ciento.

LM