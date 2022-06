Tras el desembolsó de los US$4.000 millones del FMI ¿cómo quedan las reservas del BCRA?

Este martes, las reservas del Banco Central recibieron una inyección de casi US$4.000 millones tras la aprobación por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la primera revisión trimestral de las cuentas del país, por lo que el organismo liberó la suma de US$ 3.980 millones de dólares.

El segundo desembolso de DEG llega apenas seis días después de que las reservas del Central quedaran por debajo de los US$ 40.000 millones por primera vez en casi 90 días. A fines de marzo, el organismo que dirige Kristalina Georgieva realizó un primer desembolso que le permitió a la entidad comandada por Miguel Pesce fortalecer las arcas en US$ 6.247 millones.

Cómo impacta el desembolso en las reservas del BCRA

La llegada de este nuevo giro proveniente de Washington permitirá que las reservas brutas internacionales del Central vuelvan a quedar por encima de los US$40.000 millones. Este lunes, según reportó la autoridad monetaria en el informe especial, las mismas se encontraban en US$38.121 millones.

De esta manera, la economía argentina obtiene un respiro al fortalecer las reservas del BCRA, que se encuentran desgastadas después de fuertes golpes por la demanda de las importaciones de energía y sus elevados costos, así como el pago que se ejecutó la semana pasada al FMI.

Asimismo, el ingreso de los dólares al Central se produce en momentos en los que comienzan a suscitar dudas respecto al cumplimiento de la meta de reservas correspondiente al segundo trimestre, si bien las mismas fueron reperfiladas en la última semana.

El Gobierno acordó con el Fondo, como parte de la renegociación de la deuda, el objetivo de aumentar las reservas en US$ 5.800 millones para 2022; US$ 4 mil millones para 2023 y US$ 5.200 millones para 2024.

Posteriormente, al anuncio de luz verde a la primera revisión del acuerdo, el titular de Hacienda ratificó el objetivo de acumular reservas internacionales por US$ 5.800 millones, a pesar de los mayores gastos en energía que a esta altura del año triplicaron los erogados en el mismo período de 2021.

En este aspecto, tal como consigna Télam, Guzmán indicó que, a partir de la guerra en Ucrania, se "alteró la estacionalidad en el flujo de importaciones y exportaciones, y destacó que el fuerte crecimiento del valor de las importaciones de energía; que pasaron de US$ 4.641 millones en los primeros cinco meses 2022 frente a los US$ 1.520 millones de igual periodo de 2021".

Esto "acentuó las necesidades de administración del comercio exterior", marcaron desde Hacienda mediante un comunicado de prensa.

“El Gobierno nacional tiene un compromiso pleno con fortalecer el mercado de deuda pública en pesos y llevaremos a cabo todas las acciones con este propósito”, señaló oportunamente el titular del Palacio de Hacienda.

