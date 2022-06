Por un pago al FMI, las reservas del Banco Central caen a US$ 38.000 millones

La Argentina realizó este miércoles 22 de junio un desembolso de US$ 2.684 millones para hacer frente a un vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con este pago, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedaron en US$ 38.229 millones. El pago se concretó antes de la llegada del segundo desembolso previsto del organismo multilateral, por unos US$ 4.000 millones.

La idea original era que el monto correspondiente al préstamo Standy by, contraído en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri, fuese cancelado con el segundo desembolso, de US$ 4.005 millones, en el marco de la primera revisión de metas. Ese acuerdo con el staff se alcanzó, pero el directorio del organismo recién definirá si lo aprueba este viernes.

"Los pagos corresponden al Stand by 2018 y son el martes 21 y miércoles 22 por un total de DEG 2.014 Millones (US$ 2.684 millones)", precisaron desde el Ministerio de Economía.

Con la aprobación del directorio del Fondo, ingresan DEG 3.000 millones (US$ 4.005 millones) de acuerdo con el cronograma del Acuerdo de Facilidades Extendidas del 2022.

