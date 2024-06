Banco Central en alerta: no sumó dólares en la semana y se frena la acumulación de reservas

Pese a la efervescencia financiera que generó la aprobación de la Ley Bases en el Senado, este viernes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó la tendencia vendedora de las últimas jornadas al desprenderse de US$ 121 millones, cerró la peor semana en términos de adquisición de divisas de la era Milei y se desacelera la acumulación de reservas internacionales.

Tras conocerse el triunfo del oficialismo en la Cámara Alta, el BCRA se hizo el jueves de US$ 137 millones en el mercado cambiario. Sin embargo, terminó la segunda semana de junio con resultado neutro en relación con la compra de dólares de los exportadores. Las reservas brutas cayeron US$ 107 millones a US$ 29.166 millones.

Ley Bases: aseguran que, “la aprobación quita incertidumbre respecto del mediano plazo”

BCRA en alerta: se frenó la acumulación de reservas

Según datos del operador de cambio Gustavo Quintana, el volumen operado en el segmento de contado alcanzó este viernes los US$ 320,276 millones, en futuros MAE US$ 3 millones y en el Rofex US$ 290 millones. En el transcurso de junio, la autoridad monetaria acumuló US$ 99 millones. Durante el mismo período de mayo, la cifra ascendía a US$ 1.350 millones.

Fuentes del mercado vincularon la fuerte venta del esta rueda con el pago de importaciones de energía. En los primeros meses del año, Argentina era exportadora neta mientras que con el advenimiento de las temperaturas más bajas, la ecuación se revirtió y pasó a ser importadora.

A la mayor demanda energética se suma el fin de la calendarización del pago a importadores. El oficialismo había establecido un esquema de cuotas para entregarle los dólares a quienes ingresan bienes y servicios al país con el objetivo de acumular reservas internacionales en los primeros meses del mandato de Milei.

Concluido el cronograma, el Central habilita la moneda extranjera para los agentes que entran productos e insumos. A medida que se recupere la actividad económica, también lo hará el requerimiento de divisas por parte de los sectores que utilizan provisiones del extranjero.

Otro elemento que tensa la dinámica es la continuidad del dólar blend, que surge de la liquidación del 80% en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y el 20% restante al contado con liquidación (CCL). Esta herramienta conspira contra el acumulamiento del billete verde en las arcas del BCRA. Si bien es un mecanismo que le pone un techo a la cotización financiera y a la brecha cambiaria, implicó un envío estimado de US$ 7.900 millones al CCL que no engrosó las reservas.

Un informe de la consultora LCG detalló que el atesoramiento de dólares por parte del BCRA en el primer semestre estuvo sustentado por factores genuinos y otros circunstanciales que podrían dificultar el objetivo del equipo económico de levantar el cepo cambiario.

En el primer grupo, los economistas enumeraron "la mejora del superávit comercial por el fin de la sequía que afectó las exportaciones agrícolas durante el año pasado y la mayor competitividad precio derivada de la devaluación de diciembre que dio impulso a algunas exportaciones y limitó la demanda de importaciones".

En el segundo orden, remarcaron que la calendarización del acceso de importadores al Mercado Libre de Cambios (MLC) "permitió un ahorro de divisas de US$ 9.200 millones entre enero y abril (US$ 12.700 millones desde principios de la gestión)".

Miguel Ángel Broda: “Los motores del crecimiento están sin nafta”

También sumaron que "el desplome de la demanda de importaciones a raíz de la marcada recesión que tenderá a revertirse en la medida que se confirme que la actividad tocó piso en el primer trimestre". "Sin efecto recesión y asumiendo que las importaciones se hubieran sostenido en términos del PBI, las importaciones devengadas habrían sido US$ 4.800 millones superiores, afectando aún más el número de reservas conseguido en los primeros 4 meses del año".

Por último, ponderaron que el no pago de pasivos en dólares del BCRA originados en el gobierno de Alberto Fernández, y la emisión de bonos (BOPREALES para regularizar formalmente ese pasivo: "Esos pasivos se originaron con importadores y con accionistas que no pudieron girar utilidades y dividendos".

Renovación del swap, una buena para el Banco Central

En un contexto complejo en cuanto a las reservas, el Banco Central anunció un acuerdo con el Banco Central de la República Popular de China (PBOC) para renovar la totalidad del tramo activado del swap por un monto aproximado de US$ 5.000 millones.

El trato contempla un plazo de 12 meses y coincide con la fecha de vencimiento del acuerdo vigente de intercambio de monedas entre ambos países. Los dólares habían sido utilizados en 2023 por el entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa en una coyuntura de extrema escasez de divisas.

Se trata de una muy buena noticia para el Gobierno ya que de no haber pactado con China la renovación del tramo activado, la entidad presidida por Santiago Bausili debería haber desembolsado unos US$ 4.900 millones entre junio y julio para honrar el compromiso, inyectando una dosis extra de tensión a las reservas internacionales.

