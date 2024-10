En el marco de la Cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) celebrado en Washington, el ministro de Economía Luis Caputo acordó con el segundo un préstamo por US$ 2.000 millones. El crédito no será de libre disponibilidad sino que estará destinado a la financiación de proyectos sociales y educativos.

Acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el titular del Palacio de Hacienda mantuvo una reunión con la Directora Gerente de Operaciones de la entidad bancaria, Anna Bjerde. Los interlocutores conversaron sobre las perspectivas macroeconómicas de la Argentina y, según fuentes de Economía, se destacaron las reformas y el panorama de "estabilidad y crecimiento" hacia el futuro.

En tanto, Bjerde ponderó los resultados obtenidos en materia económica en los primeros once meses de gestión libertaria y, de acuerdo al relato oficial, ratificó el apoyo al programa del oficialismo. Además, la funcionaria confirmó que avanzará con la aprobación de programas de apoyo y financiamiento de cara a 2025.

"Muy buena reunión con Luis Caputo. El Banco Mundial está listo para acompañar a la Argentina con más de US$ 2000 millones en nuevos préstamos en las áreas de protección social y educación y en apoyar a los más pobres en su acceso al transporte y la energía", indicó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del ente internacional para América Latina y el Caribe.

En la actualidad, Argentina cuenta con 24 iniciativas de inversión financiadas por el BM, que suman un total de US$ 7.580 millones. A lo largo del año en curso, la entidad global desembolsó US$ 700 millones. De concretarse la nueva línea de crédito, quedaría cerca de los US$ 10.000 millones.

Los proyectos en cuestión están orientados a respaldar programas en áreas como salud, medio ambiente, educación, energía, infraestructura, empleo y protección social. En concreto, los nuevos fondos no podrán ser utilizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para fortalecer las reservas internacionales o desmantelar el cepo cambiario.

En un análisis reciente, el Banco Mundial sostuvo que Argentina comenzó en 2024 un "proceso de estabilización de su macroeconomía". En tal sentido, los economistas del organismo estimaron que el Producto Interno Bruto (PBI) caerá 3,5% este año "debido al plan de estabilización que incluye el realineamiento de precios relativos y la eliminación de desequilibrios fiscales y externos".

No obstante, las proyecciones de los especialistas del BM son optimistas respecto de 2025: crecimiento de 5%, impulsado por mejores condiciones climáticas, inversiones en el sector energético y la "normalización" de la producción agrícola. La estimación se alinea con las previsiones del FMI.

Asimismo, la entidad elogió la gestión económica de Javier Milei al entender que "ha obtenido buenos resultados iniciales en materia fiscal y de inflación". "Entre enero y septiembre de 2024, Argentina tuvo superávit fiscal por primera vez en muchos años. El riesgo país también se ha reducido, pasando de 2.100 puntos en enero a 1.280 en octubre de 2024. Sin embargo, continúa siendo uno de los más altos en la región", subrayó.

Por último, enfatizaron en el sendero descendente de la inflación desde el pico de 25,5% en diciembre de 2023 hasta el 3,5% de septiembre de 2024. A juicio del Banco Mundial, el Gobierno implementó "medidas de protección social que incluyeron aumentos en las prestaciones sociales a los más vulnerables", en referencia a los incrementos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar por encima de la dinámica inflacionaria.

La gira de Caputo por Washington

La agenda de actividades de Luis Caputo en la capital de Estados Unidos incluyó su participación en el encuentro del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), un think tank norteamericano que ofrece perspectivas sobre la política exterior a sus miembros así como a funcionarios y ejecutivos de compañías, entre otros.

Desde Economía informaron que Caputo expuso sobre "el programa del Gobierno para ordenar la economía y fomentar las inversiones, ante los representantes de los distintos países que manifestaron estar impresionados por los resultados logrados en Argentina".

A propósito del ingreso de capitales al país, la cartera económica introdujo una serie de modificaciones en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de dinamizar la operativa y estimular a las empresas a enterrar recursos por más de US$ 200 millones.

Por otra parte, Caputo formó parte del cónclave del G24 en el que definió a Estados Unidos como un "socio estratégico" y ratificó la voluntad de "continuar trabajando en materia comercial, financiera y de gobernanza junto a la próxima administración de ese país", que será clave para destrabar un nuevo acuerdo con el FMI. De hecho, el funcionario predilecto de Milei mantendrá un cara a cara con la titular del organismo multilateral, Kristalina Georgieva, para evaluar los resultados del Acuerdo de Facilidades Extendidas.

Al mismo tiempo, la comitiva argentina hizo hincapié en la importancia de que las organizaciones financieras internacionales "provean liquidez accesible para fomentar el crecimiento económico de los países". Un guiño velado del mandamás de Hacienda para recibir más líneas de financiamiento frente al complejo cronograma de deuda en dólares que asoma en el horizonte inmediato de 2025.

