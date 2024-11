El Banco Mundial le otorgará US$ 1.000 millones a Argentina: cuál será el destino de los fondos

El Banco Mundial (BM) anunció que le otorgará a la Argentina un préstamo de US$ 1.000 millones para mantener los subsidios a la electricidad de los usuarios residenciales y al boleto del colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aries (AMBA). La noticia se dio tras la reunión bilateral que el presidente Javier Milei mantuvo con el titular de la entidad internacional, Ajay Banga, en la cumbre del G20 celebrada en Río de Janeiro.

Desde la organización mundial se comunicó la aprobación de dos proyectos diferentes para el país. El primer programa busca "hacer accesible el transporte público para 5 millones de usuarios vulnerables" en el AMBA. El segundo está destinado a mejorar el esquema de subvenciones a las facturas de luz de los ciudadanos de a pie.

Un experto analiza el acuerdo para exportar gas de vaca muerta a Brasil que se firmó en el G20

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Banco Mundial desembolsa US$ 1.000 millones para la Argentina

“Estos proyectos ayudarán a avanzar reformas que mejoren la eficiencia y la prestación de servicios públicos como el transporte y la electricidad, mientras se protege a la población más vulnerable a través de tarifas sociales”, aseguró Marianne Fay, directora del BM para Argentina, Paraguay y Uruguay.

El proyecto “Apoyo a la sostenibilidad y equidad del transporte público” consiste en un crédito de US$ 500 millones que brindará financiamiento a la tarifa social en las 61 localidades argentinas donde está disponible la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

La iniciativa vigente ofrece un descuento del 55% a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, la iniciativa del Banco Mundial abarcará al sistema nacional de boleto integrado, que otorga una rebaja del 50% en el primer trasbordo y de 75% en los enlaces posteriores.

Al mismo tiempo, los recursos se utilizarán para la optimización de las rutas de colectivos para que "coincidan con los patrones de movilidad actuales y en evolución, lo que mejorará la eficiencia y reducirá la superposición de los servicios". También incluye un enfoque preventivo y de respuesta al acoso sexual en el transporte público, mediante capacitaciones para choferes e inspectores.

En simultáneo, parte del dinero se utilizará para esbozar una estrategia de transición hacia vehículos de bajas emisiones en la flota del AMBA, a pesar de que Milei descree del efecto del cambio climático en la vida de los ciudadanos. Asimismo, se elaborarán planes de contingencia para fenómenos meteorológicos extremos.

El Banco Mundial financiará el transporte público

Por otra parte, el programa “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable” asignará US$ 500 millones a la protección de usuarios de bajos ingresos mediante tarifas subsidiadas. Esto se logrará a partir de una mejora del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y de la creación de nuevos mecanismos para recolectar la información disponible en otros registros.

"Con el nuevo proyecto, se espera que el esquema de subsidios sea más eficiente y que con la introducción de incentivos para la eficiencia energética, se reduzca el consumo eléctrico. Actualmente, se calcula que de al menos un millón de usuarios inscriptos en el RASE no se cuenta con información socioeconómica que pueda ser verificada", explicaron desde el Banco Mundial.

A propósito de los detalles del préstamo por US$ 1.000 millones dividido en dos iniciativas diferentes, las autoridades del organismo multinacional detallaron que son créditos de margen variable, reembolsables en 32 años y con un período de gracia de siete años.

Los otros préstamos del Banco Mundial

Hace un mes, el ministro de Economía Luis Caputo había cerrado con la Directora Gerente de Operaciones de la entidad bancaria, Anna Bjerde, una línea de financiamiento por US$ 2.000 millones para respaldar proyectos sociales y educativos.

"Muy buena reunión con Luis Caputo. El Banco Mundial está listo para acompañar a la Argentina con más de US$ 2.000 millones en nuevos préstamos en las áreas de protección social y educación y en apoyar a los más pobres en su acceso al transporte y la energía", expresó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente de Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

La iniciativa está orientados al apoyo de programas en áreas como salud, medio ambiente, educación, energía, infraestructura, empleo y protección social. En tal sentido, los fondos no podrán ser utilizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para fortalecer las reservas internacionales o desmantelar el cepo cambiario.

En la actualidad, Argentina cuenta con 24 iniciativas de inversión financiadas por el BM, que suman un total de US$ 7.580 millones. En 2024, la entidad global aportó US$ 700 millones. De concretarse los nuevos préstamos, quedaría cerca de los US$ 11.000 millones.

MFN