La economía en la agenda de Milei en el G20: reunión con el FMI, el Banco Mundial y con Xi Jinping

El presidente Javier Milei participa este lunes 18 de noviembre de la cumbre anual de líderes del G-20 en Río de Janeiro y además de su participación y discurso en el cónclave de jefes de estado, tiene en agenda una serie de encuentros de perfil bien económico entre las que destaca la reunión bilateral con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, apenas unos días después de haberse encontrado con Donald Trump en los Estados Unidos.

Además, tiene previsto una reunión con la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que también tendrá lugar mañana partes 19 por la mañana, según la agenda que compartió la presidencia argentina.

El G20 respaldará los objetivos climáticos y el comercio global en un claro mensaje a Trump

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este primer encuentro "cara a cara" con el líder chino cobra relevancia luego de que Milei pasara de lanzar duras críticas contra el régimen de ese país al inicio de su gobierno a elogiarlo. De hecho, recientemente, el presidente argentino definió al gigante asiático como "un socio muy interesante". "Me sorprendí muy gratamente con China. Es un socio comercial muy interesante, porque no exige nada, lo único que piden es que no los molesten", señaló a fines de septiembre en el programa de televisión de Susana Giménez.

Otro factor a considerar de esta reunión es que sucede en medio de la reciente elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, con quien Milei ha mostrado fuertes vínculos. En tanto, Trump ha manifestado en su carrera a la presidencia que no dudará en intensificar la "guerra comercial" con China en una clara disputa por la supremacía comercial global.

En esta fuerte oposición entre ambos países, el líder argentino pareciera estar buscando su lugar con miras a intensificar relaciones comerciales con ambos países y sin limitarse a los vínculos con uno en particular.

La importancia del comercio con China para la Argentina

Además de tener activado el swap de monedas por RMB 35 mil millones (equivalente a unos US$5.000 millones) por un plazo de 12 meses, China es, después de Brasil, el segundo socio comercial de la Argentina, y el que mayor déficit genera en la balanza comercial. A diferencia del resto de los países de la región, la Argentina tiene una balanza comercial deficitaria con China.

Entre 2008 y mediados de este año, el país acumuló un déficit comercial con China superior a los US$85.000 millones producto de exportaciones que superaron los US$90.000 millones e importaciones por más de US$175.000 millones.

Otro encuentro importante del presidente Milei en Brasil será con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario internacional.

Tanto esta reunión como la que tiene pautada con el presidente chino serán mañana martes por la mañana.

La entrevista con Xi Jinping, será a las 10.20 en tanto a las 11.30, se reunirá con Kristalina Georgieva, y a las 12 con el Primer Ministro de la India, Narendra Modi.

La última reunión bilateral de la jornada será a las 13 con el gerente general de la empresa italiana Enel, Flavio Cattaneo luego de lo cual Milei regresará al país.

En qué situación se encuentra la relación de la Argentina con el FMI

La relación con el Fondo Monetario corre por carriles más aceitados en la medida en que ambas partes se han encontrado en múltiples actividades en los últimos meses. Esta reunión tiene el dato de color que sucede tras la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, un hecho que algunos analistas insisten en ver como positivo en la medida en que podría acelerar las negociaciones para que se firme un nuevo programa.

Tras visitar a Milei, Macron dijo que Francia "seguirá oponiéndose" al acuerdo comercial UE-Mercosur

En relación al encuentro con Georgieva se mantienen altas las expectativas de que el país alcance un acuerdo para un nuevo programa que incluya ‘fondos frescos’.

De todos modos, el ministro de Economía Luis Caputo, que acompaña a Milei en su gira, le sacó presión a los anuncios.

Recientemente reconoció que para salir del cepo Argentina necesita “una inyección de reservas adicionales”, pero también señaló que en el Gobierno no tienen “impaciencia” respecto a la apertura porque creen que el paso del tiempo juega a favor y porque “tampoco compramos la teoría que, si no se sale del cepo, el país no crece”.

Además, el presidente Milei tendrá un encuentro con Ajay Banga

Este lunes por la tarde, a las 16.30 horas, Milei mantendrá una reunión bilateral con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

Este nuevo encuentro llega apenas cuatro semanas después de que el Gobierno argentino anunciara un préstamo de organismo por unos US$2.000 millones que serían destinados a la “protección social, la educación y la ayuda a los sectores vulnerables para hacer más asequible el transporte y las tarifas eléctricas”.

lr